訪美有無跟鄭麗文交換意見？盧秀燕：各方意見都收集

盧秀燕將訪美，避談是否與鄭麗文溝通。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕今宣布自11日到21日訪美，被問是否有跟黨主席鄭麗文交換意見及是否跟黨內路線分歧，盧秀燕未正面回應，僅說，「各方意見都收集」，國民黨是民主政黨，「大家意見可以多元但可以溝通」，最重要的是顧及國家中華民國、台灣的權益一致、「方向是一致的」。

國民黨主席鄭麗文日前拋出赴中促成國共兩黨領導人「鄭習會」的構想，盧秀燕搶先訪美，這次出訪更強調，「很多行程都是美方邀請及安排」，「行程超越城市外交層級」，甚至會拜訪華府會晤美國眾議員等，盧跟美方的互動除引起關注外，外界更熱議她搶在「鄭習會」之前訪美，國民黨內部是否出現「親中」與「親美」路線之爭。

盧秀燕今被問出訪是否有跟鄭麗文交換意見，盧未正面回應，稱此行訪美很重要，各方意見她都收集，到美國後也會聆聽美方觀點，希望對彼此了解、互信合作有幫助。

再被問是否有國民黨內路線分歧問題，盧秀燕則說，國民黨是民主政黨，大家意見可以多元但可以溝通，最重要的是，對國家中華民國台灣的權益一致、「我們的方向是一致的」。

