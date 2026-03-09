習近平警告「軍中絕不容許二心之人」 陸委會：反映深度不安

國策研究院舉辦「中國兩會與台、美、中變局」座談會，陸委會副主委沈有忠參與討論。（記者林正堃攝）

中國「兩會」在北京召開，中共總書記、中央軍委會主席習近平，7日出席14屆全國人大四次會議「解放軍和武警部隊代表團全體會議」，他致詞時稱，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭；對此，陸委會副主委沈有忠今日表示，反映出領導層對軍隊控制力的深度不安。

沈有忠出席「2026中國兩會與台、美、中變局座談會」，分析中共對國際民主社會與對台灣的威脅，並探討習近平透過整肅將共軍打造成為黨所用、為習所用的軍隊，是兩岸、印太甚至全球最大的風險來源。

中國外長王毅在兩會外交記者會上，誆稱中國對台擁有主權。沈有忠駁斥，中共多次利用「人類命運共同體」與「世界市場」等外交話術作為包裝，實際上與威權國家抱團，推動威權主義的擴張，更成為印太地區的麻煩製造者與破壞和平的威脅來源。從記者會可以看到，中共2026年恐將重心放在周邊國家和歐洲，一方面鞏固「全球南方」與「一帶一路」，另一方面利用經濟作為企圖將全球供應鏈與中國市場進行綑綁。

沈有忠分析，中共一方面強調反對單邊與霸凌，另一方面卻不斷企圖單邊改變台海現狀，也加大對台灣的霸凌，甚至加大對台灣社會跨境鎮壓的不文明作為。

在兩岸關係上，沈有忠強調，中共不斷強調二戰後的國際秩序，而歷史事實是，二戰後的國際秩序幾乎都是由中華民國參與和建立，並且中華民國在台灣迄今不但屹立不搖，而且民主政治與經濟發展日益茁壯。中共罔顧歷史真相、不願正視中華民國始終存在的客觀事實，是對歷史的無知和扭曲，也是兩岸陷入僵局的主要原因。他呼籲各方應認清中共威權政權的本質，共同合作來維護台海及區域的和平穩定，並抵禦其對全球民主的威脅。

另外，習近平在兩會期間下解放軍及武警團組講話，沈有忠說，習近平強調「軍中不容二心」及中共軍委副主席張升民要求「全軍聽習指揮」，反映出領導層對軍隊控制力的深度不安。近年習近平從火箭軍及裝備發展部開始，然後演變為對全體高階將領進行史無前例的大規模清洗，無論原因為何，都顯示習正透過大規模的政治整肅，將解放軍打造一支為黨所用、為習所用的軍隊，而不是保衛中國人民的軍隊。

沈有忠提及，習目前以政治建軍、改革肅貪為由，整肅異己，也不斷加大對台灣的軍事威脅。面對此一局勢，他以昨日「Team Taiwan」在延長賽奮戰不懈，擊敗擁有大聯盟球員、號稱史上最強的韓國隊為例子，強調面對強敵，只有團結一心，並壯大自己的實力才能獲得最後的勝利。

沈有忠最後呼籲，國家主權和自由民主是台灣不分黨派的最大公約數。針對國防預算，也呼籲國會應摒棄政黨歧見，共同支持強化國防，並且加速與美、日等民主國家的合作，確保以實力捍衛主權和民主的永續發展。

