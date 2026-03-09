為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    卓榮泰赴日挺台灣隊被藍營質疑 黃國昌：說法不一會引發更多反感

    2026/03/09 11:57 記者黃政嘉／新北報導
    民眾黨主席黃國昌表示，行政院長能走出去為台灣加油，本質上不是壞事，但行政院說法變來變去，應說清楚、講明白。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌表示，行政院長能走出去為台灣加油，本質上不是壞事，但行政院說法變來變去，應說清楚、講明白。（記者王藝菘攝）

    行政院長卓榮泰7日親赴日本東京，為WBC世界棒球經典賽台灣隊加油，被視為是外交突破，藍營卻質疑卓榮泰公器私用，民眾黨主席黃國昌今受訪表示，行政院長能走出去為台灣加油，本質上不是壞事，但行政院說法變來變去，自費私人行程，怎麼可從松指部出發？他強調，行政院應該說清楚、講明白，前後說法不一致，只會引發更多反感跟質疑。

    民眾黨新北市長參選人黃國昌今在政見記者會後接受媒體聯訪，對於卓榮泰包機赴日看棒球，說是休假且自費的私人行程一事，黃國昌表示，「我們的行政院長能夠走出去為台灣加油在本質上面不是一個壞事」，但發展到現在，引發社會這麼多質疑，實在是因為行政院的說法變來變去。

    他說，如果純粹是自費的私人行程，那怎麼可以從松指部出發？包機到底花了多少錢？錢從什麼地方來？除了他個人以外，其他隨行相關的費用也是由卓榮泰自己負擔嗎？體制上可以由卓榮泰負擔嗎？如果是在預算上由納稅人負擔，到底是透過哪個預算科目做支出？

    黃國昌強調，社會出現公器不要私用的質疑時，行政院應該要負責任地說清楚、講明白，不要話講不清楚，遮遮掩掩的，甚至前後的說法不一致，只會引發人民更多的反感跟質疑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播