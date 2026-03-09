卓榮泰赴日挺台灣隊被藍營質疑 黃國昌：說法不一會引發更多反感

民眾黨主席黃國昌表示，行政院長能走出去為台灣加油，本質上不是壞事，但行政院說法變來變去，應說清楚、講明白。（記者王藝菘攝）

行政院長卓榮泰7日親赴日本東京，為WBC世界棒球經典賽台灣隊加油，被視為是外交突破，藍營卻質疑卓榮泰公器私用，民眾黨主席黃國昌今受訪表示，行政院長能走出去為台灣加油，本質上不是壞事，但行政院說法變來變去，自費私人行程，怎麼可從松指部出發？他強調，行政院應該說清楚、講明白，前後說法不一致，只會引發更多反感跟質疑。

民眾黨新北市長參選人黃國昌今在政見記者會後接受媒體聯訪，對於卓榮泰包機赴日看棒球，說是休假且自費的私人行程一事，黃國昌表示，「我們的行政院長能夠走出去為台灣加油在本質上面不是一個壞事」，但發展到現在，引發社會這麼多質疑，實在是因為行政院的說法變來變去。

他說，如果純粹是自費的私人行程，那怎麼可以從松指部出發？包機到底花了多少錢？錢從什麼地方來？除了他個人以外，其他隨行相關的費用也是由卓榮泰自己負擔嗎？體制上可以由卓榮泰負擔嗎？如果是在預算上由納稅人負擔，到底是透過哪個預算科目做支出？

黃國昌強調，社會出現公器不要私用的質疑時，行政院應該要負責任地說清楚、講明白，不要話講不清楚，遮遮掩掩的，甚至前後的說法不一致，只會引發人民更多的反感跟質疑。

