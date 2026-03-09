盧秀燕宣佈訪美11天 3大任務「把握機會為中華民國爭取權益」

盧秀燕宣佈將訪美11天。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕今終宣佈訪美行程，自11日到21日出訪美東11天，盧秀燕說，將拜訪美國5大州、9個行政區，包括到華府拜會美國聯邦眾議院議員，她定調出訪3大任務，城市交流、關心僑胞外，也將就能源穩定、區域安全及全球貿易等對台美雙方都非常重要的議題等進行交流，強調，她會把握機會為國家發聲、為中華民國爭取權益，並增進彼此了解、互信、合作並鞏固台美情誼。

盧秀燕此行出訪美東各大城市，包括與美方地方政府交流，也會前往紐約哥倫布公園向國父銅像獻花及跟僑界交流；最受矚目的行程預計在17日到18日在華府拜會美國聯邦眾議院議員，相關拜會層級，盧秀燕今口風仍緊，僅透露，因多是美方邀請及安排，基於台美默契，若有機會將視雙方默契再決定公開。

盧秀燕訪美行程自年後傳出，今日她終於正式宣佈出訪行程，強調訪問以拜訪波士頓、紐約及華盛頓DC等美東為主，此行出訪有3大任務，包括深化城市交流，美國是台中市姊妹市及友好城市最多的國家，將拜訪波士頓、西雅圖、曼徹斯特等；第2個任務就是關心僑胞並尋求更多合作機會，因此會跟北美洲台商總會北美洲聯合會簽MOU。

第3個任務則是「鞏固增進台美情誼」，盧秀燕強調，「這次多數行程由美方邀請」，相信美方想了解台灣議題，這對台美雙方均至關重要，她一定會把握機會為台灣發聲、為中華民國爭取權益，相關討論內容包括能源穩定、區域安全及全球貿易等對台美雙方都非常重要的議題，會進行誠懇、真實的意見交流。

她也希望藉此行了解、聆聽美國的觀點，並把這些觀點帶回台灣，希望讓台灣各界對美國及國際現況、國際事務等，有更多精確的了解及掌握。

盧秀燕強調，台灣、中華民國和美國長期以來都是重要堅定的民主夥伴，希望透過她的訪美行能增進彼此了解、互信、合作並鞏固台美情誼。

