    政治

    中國人大將 「台灣光復紀念日」列政績！ 學者：典型法律戰

    2026/03/09 11:50 記者陳鈺馥／台北報導
    中國全國人大委員長趙樂際今日發表常委會工作報告。（翻攝直播）

    中國全國人大委員長趙樂際今日發表常委會工作報告。（翻攝直播）

    中國「兩會」在北京召開，今日在人民大會堂舉行14屆全國人大4次會議第2次全體會議，中國人大委員長趙樂際發表常委會工作報告。他提到，人大常委會去年將10月25日設立為「台灣光復紀念日」相關舉措，激勵全體中華兒女為「祖國統一」、民族復興而團結奮鬥；學者批評，這是典型的法律戰，在形塑台灣是中國一部分。

    趙樂際表示，過去1年，中國全國人大常委會審查報送備案的2218件行政法規、監察法規、地方性法規、自治條例和單行條例、司法解釋、特別行政區本地法律，對公民、組織提出的6705件審查建議逐一研究並依法反饋，組織對影響民營經濟發展、不平等對待企業等規範性文件開展集中清理。

    趙樂際指出，在立法工作方面，全國人大常委會1年來共審議法律、法律解釋、決定草案40件，通過其中24件，包括制定法律6件，修改法律14件，作出法律解釋1件、有關法律問題和重大問題的決定3件，決定批准條約、重要協定9項。

    在「加強憲法實施和監督，維護國家法治統一」篇章，趙樂際提到，在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年、台灣光復80週年之際，常委會根據「憲法」做出決定，將10月25日設立為台灣光復紀念日，展現堅持「一個中國原則」和捍衛國家主權、統一、領土完整的堅定意志，強化兩岸同胞共同民族歷史記憶，激勵全體中華兒女為「祖國統一」、「民族復興」而團結奮鬥。

    趙樂際說，2026年是「十五五」開局之年。常委會要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，深入貫徹黨的「二十大」和20屆歷次全會精神，認真落實四中全會部署，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，穩中求進推動人大工作高質量發展，為實現「十五五」良好開局做出應有貢獻。

    對此，前東海大學陸研中心副執行長洪浦釗受訪表示，這是典型的法律戰，將「台灣光復紀念日」列入中國的節日，藉此形塑台灣中國的一部分。台灣光復跟中華人民共和國有什麼關係？當時是中華民國政府。

    洪浦釗批評，中共邏輯是中華人民共和國已取代中華民國，所以中華人民共和國也擁有台灣，即便這不是事實，中共也會用講的、用寫的、用騙的，來聲稱台灣是中國的一部分。

