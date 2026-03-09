柯文哲想赴日參加兒畢典 黃國昌：說他會逃亡是在侮辱大家智商

柯文哲為參加兒子在日本的畢業典禮，今到台北地院遞交解除限制出境出海聲請狀，民眾黨主席黃國昌表示，說柯文哲會逃亡是在侮辱大家的智商，希望在政治上面大家能多一點人性。（記者王藝菘攝）

前台北市長柯文哲因涉京華城案與政治獻金案被台北地檢署起訴，一審將於26日宣判，交保後目前處於限制出境及出海，柯為參加兒子在日本東京大學博士班24日的畢業典禮，今到台北地方法院遞交解除限制出境出海聲請狀，民眾黨主席黃國昌今受訪強調，「說柯文哲（前）主席會逃亡是在侮辱大家的智商」，希望在政治上面大家能多一點人性，這是每個父母都會有相同的心情。

民眾黨新北市長參選人黃國昌今在政見記者會後接受媒體聯訪，對於柯文哲向台北地院申請解除境管，但被外界質疑申請時機點在一審宣判的前2天，似乎不太恰當，黃國昌回應，每個父母看到自己的孩子在國外留學能拿到學位，希望參加小孩的畢業典禮是人之常情，也是天下父母心，他在美國取得博士學位時，他的爸媽是第一次遠從台灣飛到紐約參加他的畢業典禮，相信在台灣的每個家庭、父母將心比心，都會有相同的感受跟期待。

黃國昌表示，柯文哲的公子在東大拿到了博士學位，希望父親見證他取得博士學位的驕傲，相信每個父母的心情都一樣，時機點的問題，東大什麼時候舉辦畢業典禮，不是柯文哲決定的，也絕對沒考慮到台北地方法院什麼時候會宣判。

他強調，「說柯文哲主席會逃亡是在侮辱大家的智商」，柯文哲跟陳佩琪他們的要求非常卑微，就是去參加兒子的畢業典禮，見證兒子取得學位，就是如此而已，希望在政治上面大家能多一點人性，這是每個父母都會有相同的心情。

