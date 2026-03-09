為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    德法元首也曾觀戰世足賽 段宜康為卓揆抱不平：為何如此苛刻

    2026/03/09 11:25 記者董冠怡／台北報導
    前立委段宜康認為，政府首長到國外去替國家代表對加油，是很正常的事。（記者董冠怡攝）

    前立委段宜康認為，政府首長到國外去替國家代表對加油，是很正常的事。（記者董冠怡攝）

    行政院長卓榮泰7日包機前往日本東京觀戰世界棒球經典賽，為台灣隊加油，引發外界質疑是否動用公帑。前立委段宜康今於中正、萬華助陣議員擬參選人馬郁雯車掃前受訪回應，德國、法國元首也曾於世足賽期間飛往主辦國觀賽，難道不是公務行程嗎？為何要對卓揆如此苛刻？反批試圖抹黑、轉移焦點者，混淆視聽且顛倒是非，根本心不在台灣。

    段宜康認為，卓榮泰去東京為台灣對加油，值得大家高興，政府首長到國外去替國家代表對加油，也是很正常的事。2014年德國總理梅克爾飛到巴西觀戰世足賽、2018年及2022年法國總統馬克宏也飛往俄羅斯、卡達，均是代表人民、國家和政府到場為國家代表隊加油，難道不是公務行程嗎？質疑為什麼卓揆赴日卻要自費且用下班時間。

    段宜康批評，為什麼有些人對代表政府去幫國家代表隊加油的行政院長如此苛刻？完全是在混淆視聽、顛倒是非，將多年來首度有行政院長去到東京這件事，想要抹黑並轉移焦點，這樣的人與政黨，「根本心不在台灣，無心與我們站在一起」，選民應看清楚，到底選出了什麼樣的民意代表，那些人真的能夠代表人民嗎？

    馬郁雯說，台日在1972年斷交，時隔54年後，卓榮泰是首位踏入東京的現任閣揆，證明台日持續深化，也是外交上的大突破，最看不順眼的莫過於頻繁打壓台灣的中國，現在所有藍白在質疑是否公費、是否有隨扈隨行等，不就是在唱和中國嗎？國民黨跟民眾黨應想清楚，到底是不是在同溫層自嗨？只要是正常的台灣人，都會給卓揆赴日為台灣隊加油比讚。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播