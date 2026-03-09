德法元首也曾觀戰世足賽 段宜康為卓揆抱不平：為何如此苛刻

前立委段宜康認為，政府首長到國外去替國家代表對加油，是很正常的事。（記者董冠怡攝）

行政院長卓榮泰7日包機前往日本東京觀戰世界棒球經典賽，為台灣隊加油，引發外界質疑是否動用公帑。前立委段宜康今於中正、萬華助陣議員擬參選人馬郁雯車掃前受訪回應，德國、法國元首也曾於世足賽期間飛往主辦國觀賽，難道不是公務行程嗎？為何要對卓揆如此苛刻？反批試圖抹黑、轉移焦點者，混淆視聽且顛倒是非，根本心不在台灣。

段宜康認為，卓榮泰去東京為台灣對加油，值得大家高興，政府首長到國外去替國家代表對加油，也是很正常的事。2014年德國總理梅克爾飛到巴西觀戰世足賽、2018年及2022年法國總統馬克宏也飛往俄羅斯、卡達，均是代表人民、國家和政府到場為國家代表隊加油，難道不是公務行程嗎？質疑為什麼卓揆赴日卻要自費且用下班時間。

段宜康批評，為什麼有些人對代表政府去幫國家代表隊加油的行政院長如此苛刻？完全是在混淆視聽、顛倒是非，將多年來首度有行政院長去到東京這件事，想要抹黑並轉移焦點，這樣的人與政黨，「根本心不在台灣，無心與我們站在一起」，選民應看清楚，到底選出了什麼樣的民意代表，那些人真的能夠代表人民嗎？

馬郁雯說，台日在1972年斷交，時隔54年後，卓榮泰是首位踏入東京的現任閣揆，證明台日持續深化，也是外交上的大突破，最看不順眼的莫過於頻繁打壓台灣的中國，現在所有藍白在質疑是否公費、是否有隨扈隨行等，不就是在唱和中國嗎？國民黨跟民眾黨應想清楚，到底是不是在同溫層自嗨？只要是正常的台灣人，都會給卓揆赴日為台灣隊加油比讚。

