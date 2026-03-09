為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    二寶媽被酸「回家帶小孩」 北市議員張文潔：台灣女孩有力量與自由

    2026/03/09 11:13 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議員張文潔指出，女性從政者往往仍要同時面對家庭與工作的雙重期待。（台北市議員張文潔辦公室提供）

    台北市議員張文潔指出，女性從政者往往仍要同時面對家庭與工作的雙重期待。（台北市議員張文潔辦公室提供）

    昨日適逢國際婦女節，今年也恰逢婦女運動先驅彭婉如逝世三十週年。台北市議員張文潔表示，回望台灣婦女運動歷程，可以看見許多女性長年以自己的方式參與公共事務，讓這片土地一步步走向更自由與更公平的社會。張文潔說，自己育有兩個女兒，同時兼顧議員身份，常被酸「回家帶小孩，不要在外面拋頭露面」。但她強調，台灣女孩也可以當議員、當總統、當警察、當太空人，不會因為女性或母親的身分被限制。

    身為松山信義區議員、同時也是兩個孩子的母親，張文潔指出，女性從政者往往仍要同時面對家庭與工作的雙重期待。她坦言，自己這段時間為了爭取初選支持，除了平常固定的里鄰活動，也和團隊清晨站路口、晚上追垃圾車向市民問候，過程中也犧牲掉許多陪伴小孩的時間，時不時也會接到孩子來電追問自己什麼時候下班回家，讓她感到好笑但又心疼。

    張文潔分享，自己有兩個女兒，投入政治工作也是女兒帶給自己的勇氣，她看到社會新聞上許多虐童案件的發生，讓升格為媽媽的她義憤填膺，希望能用自己的力量保護更多人、照顧更多孩子。她更直言，外界偶爾會以「忙著生小孩」、「當媽媽就回家相夫教子，不要出來拋頭露面」來批評女性政治人物，自己也遭遇過類似的攻擊，但她並會因此退縮，更對自己能夠兼顧政治工作與母職感到驕傲，「女性政治工作者生小孩並不是什麼錯誤的事情。」她說自己並不特別擅長說漂亮話，但始終努力把市民交到她手上的每一件事情做好。

    張文潔指出，上個世代的婦運前輩大多選擇站在政黨之外，以社會運動的力量監督政治、推動改變；而在前輩鋪下的道路上，現今也有越來越多女性選擇走入體制與政黨，在公共決策的位置上持續推動尚未完成的改革。她認為，彭婉如留下的不只是勇氣，更是一條提醒社會的道路——女性不只是在政治之外發聲，也能在政治之中，把麥克風遞給更多姊妹，讓女性的經驗與議題走進公共討論。

    台北市議員張文潔指出，女性從政者往往仍要同時面對家庭與工作的雙重期待。（台北市議員張文潔辦公室提供）

    台北市議員張文潔指出，女性從政者往往仍要同時面對家庭與工作的雙重期待。（台北市議員張文潔辦公室提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播