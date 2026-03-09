二寶媽被酸「回家帶小孩」 北市議員張文潔：台灣女孩有力量與自由

台北市議員張文潔指出，女性從政者往往仍要同時面對家庭與工作的雙重期待。（台北市議員張文潔辦公室提供）

昨日適逢國際婦女節，今年也恰逢婦女運動先驅彭婉如逝世三十週年。台北市議員張文潔表示，回望台灣婦女運動歷程，可以看見許多女性長年以自己的方式參與公共事務，讓這片土地一步步走向更自由與更公平的社會。張文潔說，自己育有兩個女兒，同時兼顧議員身份，常被酸「回家帶小孩，不要在外面拋頭露面」。但她強調，台灣女孩也可以當議員、當總統、當警察、當太空人，不會因為女性或母親的身分被限制。

身為松山信義區議員、同時也是兩個孩子的母親，張文潔指出，女性從政者往往仍要同時面對家庭與工作的雙重期待。她坦言，自己這段時間為了爭取初選支持，除了平常固定的里鄰活動，也和團隊清晨站路口、晚上追垃圾車向市民問候，過程中也犧牲掉許多陪伴小孩的時間，時不時也會接到孩子來電追問自己什麼時候下班回家，讓她感到好笑但又心疼。

請繼續往下閱讀...

張文潔分享，自己有兩個女兒，投入政治工作也是女兒帶給自己的勇氣，她看到社會新聞上許多虐童案件的發生，讓升格為媽媽的她義憤填膺，希望能用自己的力量保護更多人、照顧更多孩子。她更直言，外界偶爾會以「忙著生小孩」、「當媽媽就回家相夫教子，不要出來拋頭露面」來批評女性政治人物，自己也遭遇過類似的攻擊，但她並會因此退縮，更對自己能夠兼顧政治工作與母職感到驕傲，「女性政治工作者生小孩並不是什麼錯誤的事情。」她說自己並不特別擅長說漂亮話，但始終努力把市民交到她手上的每一件事情做好。

張文潔指出，上個世代的婦運前輩大多選擇站在政黨之外，以社會運動的力量監督政治、推動改變；而在前輩鋪下的道路上，現今也有越來越多女性選擇走入體制與政黨，在公共決策的位置上持續推動尚未完成的改革。她認為，彭婉如留下的不只是勇氣，更是一條提醒社會的道路——女性不只是在政治之外發聲，也能在政治之中，把麥克風遞給更多姊妹，讓女性的經驗與議題走進公共討論。

台北市議員張文潔指出，女性從政者往往仍要同時面對家庭與工作的雙重期待。（台北市議員張文潔辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法