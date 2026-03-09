為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    友邦聖克里斯多福2部長訪台 將與台簽署能源合作協議

    2026/03/09 11:03 記者黃靖媗／台北報導
    聖克里斯多福及尼維斯聯邦工程部長梅納（中）、永續發展暨環境部長柯拉克（左）及環境及氣候行動暨公民賦權部次長樂凡（右）訪台。（外交部提供）

    聖克里斯多福及尼維斯聯邦工程部長梅納（Konris Maynard）與永續發展暨環境部長柯拉克（Joyelle Clarke）應我國政府邀請今（9）日至14日率團訪台。外交部說明，訪團在台期間將拜會外交部長林佳龍、環境部、工研院等，並將與國合會簽署「綠色能源轉型示範計畫」執行協議。

    外交部說明，此行是梅納及柯拉克第2度訪台，訪團在台期間將拜會外交部長林佳龍並接受政務次長陳明祺款宴，另將拜會我國環境部、經濟部能源署及財團法人工業技術研究院等，就能源轉型、碳權合作、循環經濟及永續發展等議題交換意見。梅納部長並將與財團法人國際合作發展基金會簽署「綠色能源轉型示範計畫」執行協議，開啟兩國能源合作新里程碑。

    外交部指出，除梅納與柯拉克外，團員還包括克國環境及氣候行動暨公民賦權部次長樂凡（Colincia Levine）與相關領域官員等共8人。

    外交部表示，聖克里斯多福及尼維斯聯邦是我國在加勒比海的重要友邦，克國政府歷年來堅定支持台灣參與國際組織。此外，雙方在醫療、教育、觀光、資通訊、婦女賦權、氣候韌性及永續發展等領域密切合作。

