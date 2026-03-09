卓榮泰赴日 莊瑞雄：國民黨比北京還早生氣 台日突破讓在野不開心

行政院長卓榮泰（中）現身東京巨蛋，為台灣隊加油。（中央社）

行政院長卓榮泰7日親赴日本東京，為WBC世界棒球經典賽台灣隊加油，被視為是外交突破。國民黨卻對此不滿，質疑卓榮泰公器私用；與此同時，中國外交部副部長孫衛東也致電給日本駐中大使金杉賢治，抗議卓榮泰訪日。對此，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今受訪時說，北京的生氣是在預料之中，但這次國民黨生氣的比北京還要早，台日關係的一個突破好像讓在野黨不太開心。

莊瑞雄直言，這次中國國民黨生氣的比北京還要早，台日關係的一個突破好像讓在野黨不太開心，Team Taiwan台灣棒球贏了，看起來好像是第一時間就發了一條找碴。不管行政院長用什麼樣的身份到日本去，無論是正式的官方的拜訪或是私人行程，相信國人同胞一定感受到外交有所突破。

針對國民黨團要求卓榮泰說明是自費還是全民買單？莊瑞雄說，這是口水議題，這是口水議題，憲法規定，行政院長是國家的最高行政首長，最高行政首長的出訪，或總統的一個出訪，不管是在維安、交通安排都有制度，哪怕是私人行程，他還是國家的最高行政首長，在維安交通上，制度上都有特別的考量，除非有哪裡不合理，再來談這個議題才有一點意義。

至於中共的反應，莊瑞雄表示，國民黨先生氣完以後，北京慢了一步今天才生氣，只要台灣稍微有外交上的突破、或國際上有人來支持台灣，中國一定會生氣，國人就隨便聽一聽就好，因為中國都是生氣給他14億同胞看的，中共要生氣台灣也拿他沒辦法。

