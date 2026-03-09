盧秀燕說明訪美計畫前 突遇民眾攔車下跪陳情

自稱「易服勞役」張男（左2），兩度跪求台中市長盧秀燕。（記者黃旭磊攝）

台中市長盧秀燕預計後天（11日）出訪美國，預計將赴美東11天，在紐約等地3場大型僑宴發表演說，今天說明訪美計畫前，上午先到西區為綜合社會福利館興建工程動土，未料，儀式結束上車前，突有95歲女士及無業男攔車陳情，無業男兩度欲下跪，盧秀燕聆聽後，請區公所及社會局了解詳情。

西區綜合社會福利館興建工程今天上午在西區康樂街舉辦動土典禮，盧秀燕、國民黨立委楊瓊瓔及民進黨台中市議員江肇國、國民黨議員張彥彤等多人執鏟動土，上午9時50分許結束儀式後，盧秀燕正準備趕往市府說明訪美行程，95歲「蔡阿姨」突攔車陳情，引起維安人員重視。

「蔡阿姨」陳情前居仁國中校長送的匾額下落不明，盧秀燕聆聽詳情後，要求西區區長王瑞嘉協處。

就在「蔡阿姨」陳情後，又有自稱「易服勞役」張男攔車兩度跪求盧秀燕，拜託稱因服勞役兩年，爸爸在台中醫院、奶奶在慈濟醫院住院，身為獨子找不到工作，無力撫養拜託盧秀燕幫忙，社會局志工趕緊了解狀況。

95歲「蔡阿姨」（中）攔車向台中市長盧秀燕陳情。（記者黃旭磊攝）

