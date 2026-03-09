推動宜蘭森林城鄉 林國漳：8年20億打造300座微型森林

312植樹節前夕，林國漳（前排中）今天發表「宜蘭青天計畫」，預計8年投入20億元經費，打造300座「微型森林」。（記者游明金攝）

312植樹節前夕，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天發表「森林城鄉、宜蘭青天計畫」環境政見，預計8年內投入20億元經費，以「百萬植樹」與打造300座「微型森林」為目標，讓宜蘭成為「鑲嵌在森林裡」的花園城鄉。

林國漳指出，過去宜蘭的植樹多零星分散，缺乏系統性規劃，「宜蘭青天計畫」將由縣政府主導並整合中央高山護林、坡地造林及海岸定砂計畫，建構韌性城市。

林國漳說，具體作法分成3方向，高山與山坡地（護林保林），強化水質維護與禁伐補助，推動「百萬植樹」避免濫墾；城鎮平原區（微型森林），在蘭陽平原推動300座微型森林水撲滿，結合「造林減碳、蓄洪滯洪、生態系統」三合一功能，緩解都市熱島效應；沿海地區（定砂造林），守護全台唯一「龜蛇把海口」景觀，強化保安林定砂植樹，降低季節風飛砂與潮流危害。

他強調，當選後，將透過修訂「宜蘭縣建築管理自治條例」與優化「都市設計審議」準則，將綠化量與原生樹種納入建築規範，同時成立「綠政小組」由縣長親自掛帥，將過去分散於各局處的零星綠美化工程，提升為「綠色政策」專案列管，並發行「宜蘭森林認同卡」導入ESG企業認養制度，讓民間企業力量成為「微型森林」永續茁壯的後盾。

今日出席的民進黨籍議員包括黨團總召陳文昌、副總召謝燦輝、幹事長林佩螢、縣議員林詩穎、謝家倫、呂惠卿、林麗；議員參選人陳漢澤、薛呈懿等；以及蘇澳鎮長李明哲、羅東鎮長參選人黃適超、員山鄉長參選人李筱婷、壯圍鄉長參選人吳文進等，共同發聲表達支持這份兼具生態與美學的藍圖。

