    政治

    外交部已助1280名滯留中東國人返國 駐沙代表處分4批撤離卡達受困者

    2026/03/09 10:51 記者黃靖媗／台北報導
    駐沙烏地阿拉伯代表張治平（左二）協助滯留卡達國人及眷屬搭乘巴士前往利雅德。（外交部提供）

    中東多國受到美以伊戰火波及，空域關閉，不少國人受困當地。外交部今（9）日說明，昨日自中東地區搭機返國國人計有252人，外交部迄共協助1280名國人返台，其中駐沙烏地阿拉伯代表處截至昨日，共計安排9部車輛、分4批次，協助42名滯留卡達的國人順利入境沙烏地阿拉伯。

    外交部指出，為協助受困卡達之我國人早日返國，我國駐沙烏地阿拉伯代表張治平本月5日偕同仁挺進卡達後，即積極投入安排車輛、協助護送國人前往利雅德等工作，全程親力親為，務求妥切；截至昨（8）日止，共計安排9部車輛、分4批次，已協助42名滯留卡達的國人順利入境沙烏地阿拉伯。國人入境沙國後駐處同仁隨即接手照料，以確保平安搭機返國。

    外交部說明，昨日自中東地區搭機返國國人計有252人，外交部迄共協助1280名國人返台。

    此外，今日伊朗仍持續以飛彈及無人機攻擊沙烏地阿拉伯、阿聯大公國、卡達及科威特等周邊鄰國。外交部表示，由於區域國家空域與商業航班是否持續開放與此區情勢變化密切相關，外交部呼籲仍在中東地區旅遊的國人儘速搭乘商業班機離境，若有進一步協助需求，請與相關駐外館處保持聯繫。

    駐沙烏地阿拉伯代表張治平（左三）探視滯留卡達國人。（外交部提供）

