    首頁 > 政治

    段宜康重返「政治起家厝」 三天二度為馬郁雯站台

    2026/03/09 10:46 記者董冠怡／台北報導
    段宜康三天內兩度陪同馬郁雯掃街及車掃。（記者董冠怡攝）

    段宜康三天內兩度陪同馬郁雯掃街及車掃。（記者董冠怡攝）

    民進黨台北市議員電話初選民調今起登場，前立委段宜康上午、下午陪同中正、萬華擬參選人馬郁雯車隊掃街，鳴炮打鼓廣播把握時間最後衝刺，上午場從西藏路出發，路線涵蓋萬大路、康定路、貴陽街二段等，下午兩點半還有一場。段宜康表示，助攻馬郁雯是在替選民甄拔優秀人才接棒；馬說，中正、萬華是段宜康的政治起家厝，這一棒很沉重，但仍願意承擔，期盼鄉親也能守護她。

    段宜康三天內兩度陪同馬郁雯掃街及車掃，他表示，馬郁雯是這幾年來難得看到的民進黨優秀人才，做事認真而且時事判斷敏銳、說理能力強，願意投身基層選舉，替民進黨鞏固票源，今天來幫她不是為了她個人，而是為了民進黨能有好人才接棒，也替選民甄拔人才，這是政黨政治非常重要的意義。

    馬郁雯指出，去年11月4日宣布參選以來，投入在地方的努力，相信鄉親全部看在眼裡，每次大型活動都會邀請段宜康陪同，段也是全力支持。中正、萬華是段宜康過去的政治起家厝，對她而言，這一棒雖沉重，但仍希望能夠通過初選，讓她有機會為在地服務。

    她說，今起進入電話初選民調週，首次參選真的很緊張，需要大家在家顧電話，拜託最後關鍵時刻，全力守護馬郁雯。

