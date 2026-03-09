赴澳洲出席台商活動 江啟臣：支持台商是立法院不分黨派最大共識

立法院副院長江啟臣等人前往澳洲雪梨，出席世界台灣商會聯合總會第32屆第2次理監事聯席會議。（圖由江啟臣國會辦公室提供）

立法院副院長江啟臣前往澳洲雪梨，以「中華民國立法院世界台商之友會」會長的身分，出席世界台灣商會聯合總會第32屆第2次理監事聯席會議，江啟臣今日於開幕典禮上致詞表示，支持台商是立法院不分黨派的最大共識，無論國內政壇如何競爭，在支持台商拓展國民外交、爭取加入CPTPP等國際經貿架構上，我們的立場始終一致，未來會持續透過國會外交，與澳洲聯邦議會、州政府等保持緊密互動，致力於為台商爭取更公平、更具競爭力的營商環境。

江啟臣辦公室今天上午發出新聞稿表示，江啟臣代表立法院及立法院長韓國瑜前往澳洲雪梨，出席世界台灣商會聯合總會系列活動，包括晚宴及開幕典禮，立委羅廷瑋、林楚茵、羅美玲，世界台灣商會聯合總會總會長熊強生、監事長江文輝，以及僑委會委員長徐佳青、駐澳大使徐佑典、高雄市議會議長康裕成、新州州議員Emily Suvaal、新州州議會友台小組共同主席Anthony Alberts等也一同出席。

江啟臣表示，很榮幸能代表立法院及韓國瑜暨「中華民國立法院世界台商之友會」，跨越赤道來到美麗的南半球明珠雪梨，向所有台商致上最高的敬意與祝福，感謝長期在海外拚搏、為台灣經貿版圖開疆闢土的台商朋友們，並肯定台商就是台灣堅強生命力及韌性的最佳代言人。

江啟臣指出，近年來全球局勢雖充滿挑戰，但台商擅於將困難轉化為成長養分，大家的拼勁和韌性不僅在商界取得輝煌成就，更為台灣的國民外交在國際舞台展現了龍馬精神；副院長請台商朋友不要忘記，台灣永遠是大家在世界打拼時最堅強的後盾。

江啟臣提到，本次會議選在雪梨舉行意義非凡，台灣與澳洲不僅是經貿互補的能源夥伴，更可謂天然盟友的深度關係。兩國已從傳統貿易轉型為全方位戰略對接。在產業政策方面，澳洲政府目前積極推動「澳洲未來製造」（Future Made in Australia）與台灣的產業優勢不謀而合；台澳在「資源」與「科技」的結合，將使雙方共同成為印太地區產業供應鏈的核心，引領兩國共同成長繁榮。

江啟臣續指出，澳洲是台灣穩定的能源來源，面對淨零轉型，雙方亦可在再生能源領域拓展合作。期待透過在座台商的穿針引線，讓台灣的硬體優勢與澳洲的研發實力，產生強大的化學反應。此外，台澳青年密切交流，20餘年來累計已超過20萬名青年學子來到澳洲打工度假，這些人才培育經驗提升了兩國在國際局勢與產業發展中的視野與影響力。

江啟臣表示，台灣與澳洲雖然隔著海洋，但透過大家的努力，在價值與經濟上，就如同近在咫尺的鄰居。立法院就是各位在台灣的「娘家」，歡迎大家常回家走走，立法院永遠張開雙手歡迎大家，他也特別致上祝福，祈願大家在馬年行大運、馬上幸福、馬到成功、馬上賺錢。

江啟臣表示，支持台商是立法院不分黨派的最大共識。（圖由江啟臣國會辦公室提供）

