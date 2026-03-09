為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    澎湖湖西鄉研議發放振興經濟禮金 每人5000元

    2026/03/09 10:06 記者劉禹慶／澎湖報導
    湖西鄉長陳振中宣布，研議發放振興經濟禮金每人5000元。（記者劉禹慶攝）

    湖西鄉長陳振中宣布，研議發放振興經濟禮金每人5000元。（記者劉禹慶攝）

    澎湖繼白沙鄉、望安鄉、七美鄉發放振興經濟禮金後，今（9）傳出湖西鄉也要跟進，湖西鄉長陳振中表示，湖西鄉民代表會於第22屆第16次臨時會提案建議發放振興經濟禮金，考慮湖西鄉公所財政，並尊重地方民意機關建議，研議發放每位鄉民5000元振興經濟禮金。

    雖然湖西鄉長期承擔多項全縣性公共設施及鄰避設施，包括紅羅垃圾掩埋場、大城北廚餘處理場、湖西油庫、尖山發電廠、龍尖碼頭垃圾轉運設施及國軍油彈庫等，另有澎湖機場及成功水庫水質水源保護區等重要公共設施與管制區域，為澎湖縣公共服務與環境維護付出相當貢獻。鄉庫的歷年結餘尚有1億元以上。

    上述相關設施為鄉公所帶來部分補助與回饋經費，合計共2000餘萬元，但其性質多屬專款專用，主要用於地方建設、環境維護及社區福利，且須優先回饋周邊村里與受影響居民，並非公所可任意調度的財源，且公所現仍有多處活動中心、圖書館、資源回收場需興建。

    陳振中表示，公所每年實際可統籌運用經費約600餘萬元，均用於辦理湖西童玩節、北寮加網魚祭、風茹音樂祭等推廣農漁產品活動，以及環保車輛維修與相關人員薪資等必要支出，仍須審慎衡量整體財政結構及長期鄉政發展需求，妥善規劃運用。因此在確保各項基礎建設及鄉政穩定推動的前提下，研議發放每位鄉民5000元振興經濟禮金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播