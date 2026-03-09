新北校園割喉案乾哥判12年定讞 藍委提案修少事法、假釋審查須參酌被害人意見

國民黨立委洪孟楷。（資料照）

新北「乾兄妹」郭姓少年及林姓少女2023年12月25日在國中校園犯下割頸殺人案，造成楊姓國三學生死亡，最後郭、林各判處12年、11年刑定讞。國民黨立委洪孟楷、林沛祥、牛煦庭、黃健豪等人今日召開「找回台灣公平正義 重罪假釋分級管制」記者會，宣布本會期將提出少年事件處理法修正草案，明確要求假釋審查必須參酌被害人意見。

洪孟楷表示，希望相關修法版本可以盡快排審，並要求政府相關部門也必須拿出版本，回應民意追求公平正義的價值，一起找回台灣司法應有的公道與底線。

洪孟楷指出，修法重點聚焦於重大暴力犯罪之責任強度與假釋制度改革，少年保護不能建立在被害人家屬的傷痛之上，對於侵害生命的重大犯罪，法律必須展現應有的責任邊界，給社會一個清楚交代。這次修法核心在於建立重大暴力案件的「假釋分級制度」，以更明確、可預期的方式區分一般案件與重大侵害生命、身體法益案件在刑罰執行與假釋審查上的門檻差異。

洪孟楷表示，依修正方向，對於故意殺人既遂、重傷致死或其他因故意暴力行為致人死亡之罪，經判處十年以上有期徒刑確定者，明定不得假釋；至於前述類型以外之重大暴力犯罪，若致被害人重傷，假釋門檻提高至須逾執行期二分之一後始得申請；其他案件則維持逾執行期三分之一後得申請之原則，使制度在「矯治可能」與「風險控管」之間建立更具比例與層次的界線。

洪孟楷說，修法也將明確要求假釋審查必須參酌被害人意見、再犯風險評估及矯治處遇成效，並記明理由。也就是說，重大暴力案件的假釋審查不再僅以服刑時間作為形式門檻，而要把被害人與家屬的聲音納入制度性判斷，並就再犯風險與在監矯治是否確實發生效果作出具體評價；審查機關亦應以書面說明理由，提升透明度與可受公評性，避免社會認為制度只剩抽象寬容，卻欠缺具體責任衡量。

洪孟楷強調，修法並非否定少年司法制度，而是在矯治精神之上，補強重大案件的責任機制。「修法絕對不是要用情緒立法，而是要讓制度更合理、更透明，也更能回應社會公益。」因為唯有在重大暴力案件中清楚劃出責任界線，才能讓被害人家屬感受到制度的尊重，也才能維繫人民對法治的基本信任。

