卓揆休假赴日看球 國民黨團：自費還是全民買單 欠社會交代

行政院長卓榮泰7日飛至東京巨蛋觀看WBC台捷大戰，遭在野質疑是公器私用，卓榮泰昨受訪表示，是休假日、自費而且是私人的活動。立法院國民黨團書記長林沛祥今日指出，根據媒體掌握的資訊，相關細節仍充滿疑問，行政院至今仍未給出完整說明。看球沒有問題，問題只有一個：包機帳單是卓榮泰自費，還是全民買單？卓榮泰欠社會一個交代。

林沛祥指出，根據媒體掌握的資訊，卓院長此行搭乘的是華航專派包機，機號B-18122，A321neo客機，前一晚就從桃園飛至松山機場待命，翌日清晨6時30分由空軍松指部專機停機坪出發。「空軍松指部」是私人停機坪嗎？以CI-1888特別班機編號起飛，是私人班機的作業模式嗎？隨行還有駐日代表、運動部長等公務人員，這是私人飯局的規格嗎？究竟誰買的票、誰出的錢、誰調的機？

林沛祥反問，卓院長開口閉口說政府沒錢、付不起水電費、預算被立法院刪光光。現在一架華航包機從松指部飛東京，卓揆說是「私人」付費，我們樂見其成，請立即公開相關收據與費用支付明細，證明此行未動用一分公帑。若費用由公務預算支應，請說明法源依據；若真為私人自費，一張機票錢也請清清楚楚攤在陽光下。我們不是不讓院長看球，全民只是要知道：這張票，是誰的錢買的？

林沛祥表示，若此次「假日私人包機看球」成為慣例，國民黨團也要嚴正詢問行政院：日後是否所有政要只要以「私人行程」為由，均可動用軍民兩用停機坪、調度國籍航空公司專機出國？還是說，這是卓院長的「特別待遇」，其他閣員請自行買高鐵、搭經濟艙？標準在哪裡？規範在哪裡？還是說，標準就是：你是院長，你說了算？

林沛祥痛心的指出，更令人難以理解的是，就在卓院長包機東京看球的同一時間，仍有台灣民眾滯留在中東戰區，包括六歲的孩子、七十歲的長者。他們在杜哈配著爆炸聲吃飯、自組「自救會」包車逃難，而外交部能給他們的答案卻是：「請繼續留在卡達，等待機場開放。」院長，包機不難，您親自示範過了。請問，您能不能也為那些在中東等待回家的國人，包一架機？

林沛祥強調，我們並不反對政府官員為中華隊加油，但民主社會最基本的原則，就是公私分明、資訊透明。如果真的是私人自費，就請把帳單公開；如果涉及公務資源，就請把法源說清楚。看球沒有問題，問題只有一個：包機帳單是卓榮泰自費，還是全民買單？

