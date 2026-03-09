國民黨前發言人鄧凱勛 宣布角逐板橋議員

國民黨前發言人鄧凱勛宣布角逐板橋議員。（資料照）

國民黨前發言人鄧凱勛今日宣布參選新北市板橋區市議員，是目前國民黨在板橋區最年輕的參選人。鄧凱勛表示，「為正義發聲，為大家在乎的事拚命」，是他參與公共事務的初衷，他要把這份年輕人的執行力與戰力帶進議會，把滿滿的熱忱與活力奉獻給鄉親。

鄧凱勛說，他大學時期開始，從基層幕僚、國會助理，一路走到負責青年培育的青年團執行長，以及站在政治攻防第一線的國民黨發言人。這十年的歷練，格外珍惜每一次能做事、為正義發聲的機會，並要求自己全力以赴。擔任發言人期間，他帶領年輕世代走上街頭反惡罷、為議題大聲疾呼；也為司法正義在北檢外日以繼夜的守候；為了替人民監督政府與把關納稅錢，開了無數場記者會，甚至因為監督公帑使用而遭到無端濫訴，他也絕不畏懼、絕不噤聲。

請繼續往下閱讀...

鄧凱勛表示，在青年團的歷練，讓他深知年輕人對低薪、居住正義的焦慮；他也看見許多城市因為年輕幕僚的創新思維，展現出煥然一新的風貌。這讓他更加堅信，板橋需要年輕世代來接棒。從幕僚到發言人，他歷經了最嚴格的實戰磨練。不僅要帶來年輕的新風貌，更要延續前輩們踏實的服務精神。

鄧凱勛指出，板橋是新北市最重要的行政區，是五鐵共構的交通樞紐，更是傳統與現代並存，充滿人文與歷史底蘊的首善城市，堪稱新北的心臟。而這裡更有他與媽媽、外婆、姨婆成長與回憶的點滴，有他溫暖的羈絆，也充滿了發展的動能，如果有年輕的新思維加入，板橋絕對能再添輝煌。

鄧凱勛說，過去他有幸近身向國民黨前主席朱立倫、國民黨前副秘書長江俊霆請益，看見他們為新北打下的堅實基礎，16座國民運動中心、超過7000戶社宅、交通軌道建設升級，以及全國首創的護照代辦、役男短期出境線上申請等便民服務，開創了市政的新高度。他也從新北市長侯友宜「好好做代誌」、台北市副市長李四川「拿鐵鎚比拿麥克風熟練」的務實作風中學到，無論是繼續升級交通路網、整頓垃圾山還是加速都更三箭，以及路平燈亮水溝通還有讓輝達排除萬難成功落地，政治最終都必須回到「執行力」。

鄧凱勛強調，他要把這份年輕人的執行力與戰力帶進議會，把滿滿的熱忱與活力奉獻給鄉親。讓新世代接棒，延續踏實服務，一起創造更好的板橋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法