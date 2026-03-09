李四川卸任前主持都委會引反彈 社子島自救會清晨赴蔣萬安官舍陳情

社子島自救會今（9）天清晨到台北市長蔣萬安官舍前陳情；蔣萬安疑在近9點搭乘公務車離去。自救會成員高喊「市長不要跑、市長接陳情書」。（截圖自直播畫面）

台北市副市長李四川今（9）日下午將主持任內最後一次都市計畫委員會，進行社子島地區細部計畫案簡報，社子島自救會成員指李四川過去3年沒有作為，卻在卸任前一天，以無法做成決議的報告案形式，公開聽取完全不符社子島居民訴求的社子島案進度。多人於今天清晨聚集到台北市長蔣萬安官舍樓下，高喊要蔣萬安下樓接陳情書，呼籲停開今日下午的都委會。蔣萬安近9時坐公務車離去，未回應。

社子島區段徵收開發範圍及抵價地比例40%部分經內政部於去年底同意，北市府為配合剔除區段徵收範圍調整，增劃2處再發展區，一併配合調整細部計畫道路路型、公園配置等，並留設廣場用地供出入；內政部也要求應妥予回應地方，一併研擬都市設計準則，因此李四川希望在卸任前先讓都委會委員了解，有利後續正式審議推動。

社子島自救會批評李四川就任3年多以來，對於居民要求修正柯文哲把社子島居民「輾過去」的離譜都市計畫草案，完整保留現有聚落的訴求，完全沒有作為、沒有溝通。卻刻意選在卸任前一天，以無法做成決議的報告案形式，公開聽取完全不符社子島居民訴求的社子島案進度；將偕同民間團體、學者專家於下午1點前往北市府召開記者會，聲明拒絕配合李四川選舉秀，拒絕參與下午兩點都委會會議。

自救會多人今晨聚集到台北市長蔣萬安官舍樓下陳情，高喊要蔣萬安下樓接陳情書，呼籲停開今日下午的都委會，重新擬定社子島新都市計畫草案，警方也派員到場警戒；蔣萬安搭乘公務車在近9點從地下室駛出後直接離開，自救會會發言人李華萍高喊「市長不要跑，市長接陳情書」，所幸未釀衝突。

台北市副市長李四川今（９）將主持任內最後一次都市計畫委員會。（資料照，記者田裕華攝）

