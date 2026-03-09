相隔54年閣揆訪日出現東京巨蛋 陳致中：當然是公務

行政院長卓榮泰（中）現身東京巨蛋，為台灣隊加油。（中央社））

行政院長卓榮泰前天（7日）現身東京巨蛋，為世界棒球經典賽台灣隊加油，現任行政院長訪日為1972年台日斷交54年來的首例外交突破，但遭國民黨質疑是否包機動用公帑；對此，前高雄市議員陳致中昨（8日）深夜於臉書發文，他直指台灣外交處境艱難，很多事情只能做、不能說，甚至必須用具有外交藝術的隱晦修辭，講白一點，為了維護國家利益，必要時也得講善意的謊言，「行政院長赴日怎麼可能私人，旁邊陪的是運動部長、是駐日代表，這當然是公務!」

陳致中表示，卓榮泰院長是現任的閣揆，具備官方正式身分，是總統之下的二把手，自從台日斷交以來首次踏上日本首都東京的土地，這當然是一個重大的外交突破！「明的是看棒球，暗的是什麼，自然也是只能做、不能說，留待外界想像」。

他認為，如果促成棒球外交的關鍵人物是執政黨自民黨代理幹事長荻生田光一，在位階上幹事長僅次於總裁（高市首相），那麼如果有跟日本政要會面，層級為何，可以推知一二，這無論從什麼角度來看，對國人而言都是很正面的事情。

他指出，然而顧慮雙方默契，不能讓幫忙台灣的朋友難做，政院方面對外克制、低調，稱之為私人看球行程。沒想到氣急敗壞的在野黨以為撿到槍，開始計算包機要多少錢、卓揆財產申報多少、夠不夠付、有沒有證明、有沒有說謊等，這如果不是無知，就是可惡，「行政院長赴日怎麼可能私人，旁邊陪的是運動部長、是駐日代表，這當然是公務」，只是院長為國家忍辱負重、對外低調的說法罷了。

陳致中批評，在野黨真的夠了，不支持就算了，還一直扯後腿！執政黨面對執政挑戰，需要鞭策的當然很多，但在野黨這種低級的表現，只是讓自己在選民心中一直扣分而已。

