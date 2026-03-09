為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    美國務院籲台灣各黨擱置分歧 盡快通過國防特別預算

    2026/03/09 09:09 中央社
    行政院提出8年1.25兆國防特別預算條例草案，計畫採購項目中包含增購海馬士多管火箭系統（見圖）。（資料照，記者王藝菘攝）

    行政院提出8年1.25兆國防特別預算條例草案，計畫採購項目中包含增購海馬士多管火箭系統（見圖）。（資料照，記者王藝菘攝）

    國民黨提出規模為新台幣「3800億元＋N」的國防特別條例草案。對於有說法指美方並未接受此提案，美國國務院表示，鼓勵台灣各黨派擱置政治分歧，盡快通過國防特別預算，以展現台灣捍衛自身安全的決心。

    國民黨日前提出「3800億元＋N」國防特別條例草案，國民黨前立委、現任華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）研究員許毓仁於5日在臉書發文表示，根據他與華府人士的溝通與理解，美方並未接受這項提案，也不存在所謂默契。

    對此，美國國務院一名發言人昨天向中央社表示，依據「台灣關係法」及美國歷屆政府45多年的一貫承諾，美國支持台灣獲得與其威脅相稱的關鍵防禦能力。

    「我們鼓勵台灣立法院各黨派擱置政治分歧，盡快通過國防特別預算，為台灣取得關鍵防禦能力提供資金，進而展現台灣捍衛自身安全的決心。」

    立法院會6日將行政院版（新台幣1兆2500億元）、國民黨團版及民眾黨團版（4000億元）國防特別條例草案付委審查。

    國防部長顧立雄同日受訪指出，所謂「3800億＋N」的邏輯並不存在，也不屬實。若要增加其他軍備，需另訂條例，目前金額即為上限。

    顧立雄說，草案將AH-1W直升機零附件、魚叉飛彈等編入公務預算項目，並納入特別條例，顯示提案者對軍購程序不熟悉，甚至可能未參與先前專案報告，「對整個軍購程序不了解，才會產生這樣的寫法」。

    他強調，行政院版國防特別條例歷經兩年研究，獲美國政府與國會肯定，綜合國內產製、軍購、商購及委製能量提出整體規劃。若其中關鍵項目被排除，將導致聯合作戰能力大幅折損，造成防衛韌性重大缺口。

    美國政府已針對強化防衛韌性及不對稱戰力的特別預算中的3項軍售案，正式向台灣提供發價書草案，有效期至3月15日，距今約剩下1週。

    然而，由於國防特別條例仍未通過，國防部2月表示，將向美方爭取延長效期，避免因未能於時限內簽署而導致全案取消。

