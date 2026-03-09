壟斷操縱農產品交易最重罰30萬 3/10上路

「農產品市場交易法部分條文修正案」明定農產品交易不得壟斷、操縱價格或故意變更質量，謀取不正當利益，對市場交易秩序造成危害，違者最高可處30萬元罰鍰。行政院日前公告三讀條文明（10）日施行。（資料照）

立法院會1月 20日三讀通過「農產品市場交易法部分條文修正案」，明定農產品交易不得壟斷、操縱價格或故意變更質量，謀取不正當利益，對市場交易秩序造成危害，違者最高可處30萬元罰鍰。行政院日前公告三讀條文明（10）日施行。

為穩定農產品價格，遏阻壟斷、操縱價格、散播影響農產品交易價格的謠言或不實訊息發生，此次修法納入「對市場交易秩序造成危害」等文字，明定農產品交易不得壟斷、操縱價格或故意變更質量，謀取不正當利益，對市場交易秩序造成危害。任何人不得故意散播影響農產品交易價格、市場交易秩序的謠言或不實訊息。

如果對市場交易秩序造成危害，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，領有許可證者將廢止許可證；如果故意散播影響農產品交易價格、市場交易秩序等謠言或不實訊息，足以損害農產品運銷秩序，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

條文也明定，農民團體共同運銷的集貨場，所需用的土地，視同農業用地。前項用地應專供農產品共同運銷集貨場使用，其房屋稅減半徵收。

針對農產品批發市場所需公有用地，條文明定，政府應該優先出租、依公告現值讓售或以其他合作方式提供，其所需用私有土地由各地主管機關協助洽購、依法申請徵收、租用或以其他合作方式取得，並得使用依法編訂的農業用地。

條文也規定，前項租用或以其他合作方式取得的私有土地，以國營事業土地為限，而且應該經過中央主管機關核准，其使用期限不得少於20年，用地應該專供農產品批發市場設置及經營使用，非經主管機關許可不得變更使用。

