退撫基金新制實施後財務缺口曝光 主計總處：明年撥補滾動檢討

根據行政院主計總處報告，退撫新制上路後，退撫基金財務缺口達104億元。（圖取自主總處報告）

公教退撫新制2023年7月上路，退撫基金因新進人員改適用新制，因不再有新進公教人員提撥收入，影響基金財務，根據行政院主計總處報告，退撫新制上路後，退撫基金財務缺口達104億元。而2027年以後年度撥補退撫基金數額，政府將參酌退撫基金精算報告、基金資金水位、政府財政及整體資源配置情形，持續滾動檢討審慎評估。

公教退撫新制施行後，與舊有退撫基金脫鉤，由於舊制基金繳的人變少，領的人變多，有鑑於此，「公務人員退休資遺撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修法，明定政府要依退撫基金財務精算結果，分年編列預算撥補，但近3年撥補狀況不如預期，皆採取分20年撥補方案，立院要求編列2027年預算案時，審慎評估10年撥補方案之可行性。

請繼續往下閱讀...

對此，行政院主計總處近期向立法院提出報告指出，2023年7月1日實施退撫新制致退撫基金用罄年度提前財務缺口，是隨參與新制人數逐年增加，經參考第8次、第9次退撫基金精算報告，2024、2025、2026年度因新制人員不參加退撫基金所致財務缺口分別約為20億元、26億元及58億元。

主計總處說明，2024年考量係退撫新制實施第1年，編列100億元（公、教各50億元）撥補退撫基金；2025年按分20年撥補之精算結果，編列194億元（公、教分別為120億元及74億元）撥補退撫基金。

配合新制財劃法實施，中央可用財源雖大幅減少，惟為維護基金財務健全，2026年續參考第9次精算報告分20年撥補，每年須撥補206億元（公、教為123億元及83億元）。

若加計2025年度預算未編足每年須撥補數差額12億元，2026年共計編列218億元撥補退撫基金（公、教分別為126億元及92億元），連同截至2025年撥補數294億元，合共撥補512億元（公、教分別為296億元及216億元），已高於累計財務缺口104億元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法