謝典霖自嘲拆台謝衣鳯！姊姊若執意參選 「3大樁腳」躺平不支持

謝典霖（右）今晚透露，父母與伯父都反對謝衣鳯選縣長。（圖擷取網路節目「下班瀚你聊」）

又拆台了！國民黨彰化縣長人選未定，即便立委謝衣鳯態度堅定，一再重申爭取提名參選到底。不過，謝衣鳯的弟弟、彰化議長謝典霖在今晚的《下班瀚你聊》網路節目中透露，不僅他們的爸媽反對謝衣鳯參選縣長，連伯父也反對。在家族都不贊成下，謝典霖說，如果謝衣鳯執意參選，他連縣議員都不會選，且作為她在彰化最大的三個樁腳（父母與他）將會直接「躺平」不支持。對此，謝衣鳯說，她沒有看到節目內容，暫不予以回應。

謝典霖針對今年彰化縣長選情、藍白合、家族內部意見，還有他改名又再把名字改回來，表達其個人說法。他說，他們的爸爸謝新隆已經向國民黨中央高層表態，謝家不會參選縣長，包含爸媽和他還有伯父都不贊成謝衣鳯參選。

謝典霖說，謝衣鳯在沒有父親同意，也沒有家族支持的情況下，自己對外錄節目或影片說要參選，單方面對外拋出參選意願，是連自己的家人都不顧的行為，讓家人承擔被政治與司法追殺的風險，家族不願意去淌縣長選舉渾水的最大原因，正是因為感受到賴清德政府上台後的司法肅殺與政治追殺氣氛，如果謝衣鳯執意參選，對手為了打擊她，一定會優先從她最大的三個樁腳「抄」，也就是爸爸、媽媽和他下手，他也不想把謝衣鳯的選舉當成自己的責任。

謝典霖表示，謝衣鳯沒有體會到現實中柴米油鹽醬醋茶的辛苦，也不顧慮家人恐面臨的政治打壓風險，就天真且浪漫地對外說出要參選的話，讓人感到非常不切實際，「妳自己的家人妳都不顧了，妳居然講這種話，要人家要怎麼再接下去。」

謝典霖說，他看謝衣鳯現在的行為模式，就很像他自己20幾歲剛當上民意代表、初出社會時的樣子，對於很多事情的實際運作還不是很了解，現在的想法，就像是沒有真正歷練過社會的人一樣，雖然會讓人覺得天真、浪漫可愛，但說實在很多都不切實際。

謝典霖強調，今天他們姊弟能夠有今天的資源，都是因為有父母與長輩的支持，他承認自己就是「靠爸族」如果沒有家族的支持，他們就只是一般的「路人」謝衣鳯不能天真地不顧家族的共同決定而一意孤行。

「柯文哲或黃國昌 很適合選彰化縣長」

訪談中，謝典霖自曝年前他們一家人討論選舉時，他問姊姊，若真想選縣長，以後會不會像媽媽一樣挺他？謝衣鳯卻回答說不會，「政治人物要公正」他聽到這句話他嚇死了，決定不挺謝衣鳯。

主持人問謝典霖，若謝家不選縣長，誰來選？謝典霖點名在藍白合的前提下，柯文哲或黃國昌是非常適合人選。

改回謝典霖 「要有好人緣」

對於改名，謝典霖解釋，自己名字原來是「霖」後來改「林」最後又改回，他說，改來改去都是爸爸決定的，算命說跟「桃花」有關，爸爸不希望他桃花太旺，但他覺得在政治圈裡，桃花代表的好人緣，要有好人緣，因此他又改名原來名字謝典霖。

