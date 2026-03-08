潛艦海鯤號持續靠港調校 軍事觀察家研判：將「跨夜」潛航測試

潛艦海鯤號持續靠港調校，軍事觀察家紀東昀研判將「跨夜」潛航測試。（紀東昀提供）

國造潛艦海鯤號2月6日完成淺水潛航測試後，至今仍停靠高雄港台船碼頭休整，何時能展開深水潛航測試？軍事觀察家紀東昀分析，潛艦內部的空調及維生系統，都必須非常嚴謹，不能有絲毫差池，所以接下來的潛航測試，可能跨過午夜，進行延續數天的耐航測試。

紀東昀指出，海鯤號已完成四次潛航測試，後續將從「潛望鏡深度」進入深海潛航測試，逐次增加深度到100公尺以上，測試項目包括通訊桅杆、呼吸管在深水的效能，以及艦體在高壓環境的抗壓力與聲納表現，這些不僅是對海鯤號硬體的終極測試，更是對海軍256戰隊官兵訓練成果的檢驗。

紀東昀分析，潛艦官兵堪稱海軍「精銳中的精銳」，限定海軍官校畢業成績前三分之一的優等生才能報考，錄取率僅約13%，必須再通過智力、性向、邏輯、抗壓等多重測試，才算合格。尤其潛艦空間非常狹小，成員必須有極強的心理素質以應對幽閉恐懼，更要精準調控平衡感等生理指標，才能適應潛艦的工作及生活環境。

