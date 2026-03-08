為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    侯友宜幕僚拚選新北議員 「學長」呂家愷陪陳柏翰永和掃街

    2026/03/08 19:58 記者黃政嘉／新北報導
    投入年底新北市議員選戰的國民黨籍永和區市議員參選人陳柏翰（右前），今與同黨市議員呂家愷一起掃街福和橋觀光市集拜票。（陳柏翰提供）

    投入年底新北市議員選戰的國民黨籍永和區市議員參選人陳柏翰（右前），今與同黨市議員呂家愷一起掃街福和橋觀光市集拜票。（陳柏翰提供）

    投入年底新北市議員選戰的國民黨籍永和區市議員參選人陳柏翰，今天與同黨新北市議員呂家愷一同掃街福和橋觀光市集，陳柏翰表示，首場合體掃街邀請呂家愷陪同，代表著先後出任新北市長侯友宜幕僚「學長、學弟」的傳承經驗，期盼未來能在議會攜手，為永和拚建設。

    陳柏翰表示，今天掃街感受到現場民眾反應熱烈，不少攤商高喊「凍蒜、加油！」他說，自己與「學長」呂家愷曾先後出任新北市長侯友宜的幕僚及市政府副發言人，過去時常有工作上的問題向呂家愷請益，今天合體掃街不只是代表經驗上繼續傳承，也因今天是3月8日婦女節，與有著愛太太、顧家庭「議會新好男人」形象的呂家愷，一起感謝偉大女性對家庭、社會的付出。

    呂家愷指出，過去與陳柏翰在2022、2024兩次大選都有並肩作戰的經驗，不論是論述戰力、邏輯思維，還是主持台風，陳柏翰表現都非常亮眼，這次他代表青年世代參政，期許他能以公共事務所長服務更多市民，也懇請永和的市民朋友可以給最年輕、最打拚的年輕人1個機會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播