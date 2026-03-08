侯友宜幕僚拚選新北議員 「學長」呂家愷陪陳柏翰永和掃街

投入年底新北市議員選戰的國民黨籍永和區市議員參選人陳柏翰（右前），今與同黨市議員呂家愷一起掃街福和橋觀光市集拜票。（陳柏翰提供）

投入年底新北市議員選戰的國民黨籍永和區市議員參選人陳柏翰，今天與同黨新北市議員呂家愷一同掃街福和橋觀光市集，陳柏翰表示，首場合體掃街邀請呂家愷陪同，代表著先後出任新北市長侯友宜幕僚「學長、學弟」的傳承經驗，期盼未來能在議會攜手，為永和拚建設。

陳柏翰表示，今天掃街感受到現場民眾反應熱烈，不少攤商高喊「凍蒜、加油！」他說，自己與「學長」呂家愷曾先後出任新北市長侯友宜的幕僚及市政府副發言人，過去時常有工作上的問題向呂家愷請益，今天合體掃街不只是代表經驗上繼續傳承，也因今天是3月8日婦女節，與有著愛太太、顧家庭「議會新好男人」形象的呂家愷，一起感謝偉大女性對家庭、社會的付出。

呂家愷指出，過去與陳柏翰在2022、2024兩次大選都有並肩作戰的經驗，不論是論述戰力、邏輯思維，還是主持台風，陳柏翰表現都非常亮眼，這次他代表青年世代參政，期許他能以公共事務所長服務更多市民，也懇請永和的市民朋友可以給最年輕、最打拚的年輕人1個機會。

