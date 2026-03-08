藍白通過718億新興計畫 政院：只占總預算2.4％

行政院發言人李慧芝。（資料照）

藍白至今未審中央政府總預算案，上週僅先通過其中38項新興計畫預算，未審議通過不得動支金額高達2992億元，其中780億元國防預算仍被丟包。行政院發言人李慧芝今日表示，在野黨卻挑挑揀揀，只同意動支718億元的新興計劃案，僅佔總預算的2.4%。

李慧芝指出，很遺憾已經3月了，今年度的中央政府總預算還未付委審查。依照「立法院職權行使法」第7條規定，預算案應該經過三讀程序，這樣的動支案也並無前例。尤其新興計劃及新增項目有急迫性需求，受影響的金額高達2992億 ，而在野黨卻挑挑揀揀，只同意動支718億元的新興計劃案，僅佔整本總預算的2.4%，漠視其他國人福利以及國家發展。

李慧芝提及，中央政府總預算涉及政府整體施政，當中包含大量與民生密切相關的計畫，如果審查持續延宕，勢必會影響政策推動。例如桃園鐵路地下化、花東地區鐵路雙軌電氣化、嘉義市區鐵路高架化等延續性重大建設，都是地方建設的重要項目，都可能因為預算審議延遲而受到影響。

李慧芝表示，中央政府總預算中的每一項政策、每一筆支出，都關係到國家建設與人民照顧。遺憾的是，目前僅有部分新興計畫以動支方式通過，而這樣的處理方式過去並無前例。尤其許多新興計畫與新增項目具有急迫性需求，若無法完成完整審議，將影響政府整體施政。

李慧芝指出，因此，仍呼籲立法院應善盡憲政職責，進行合法有效的審議程序，實質完成中央政府總預算案的審查，讓各項福國利民的政策與建設能夠順利推動。

另外，立法院國民黨團提出的「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，將軍購預算上限大幅砍至3800億元。李慧芝說，國防部已說明，草案中所列如「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、「陸軍AH-1W直升機零附件」及「魚叉飛彈可修件檢修」等三案，屬於一般對美軍購案件，目前預算也已編列在公務預算中，不在國防部提出的特別條例範圍。

李慧芝直指，依照對美軍購程序，台美雙方必須先簽署發價書，美國國防部才能與主、次合約商進行議約，確認最終價格、品項與交運期程。若像國民黨版草案一樣，在條例中明定各案金額，可能使預算無法依議約結果彈性調整，反而提高執行風險。

李慧芝強調，此外，國防部提出特別預算的目的，是考量中共對台威脅日益嚴峻，透過資源集中、一次籌購的方式，快速建立必要的高戰備能力。改採分階段或縮小規模編列，不僅可能延長審議程序，也可能錯失與美方簽署發價書、取得產線優先權的時機，不利於戰力快速形成。

李慧芝說，行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」規劃8年期、上限1.25兆元，整體規劃七大類裝備，包括精準火砲、遠程打擊飛彈、無人載具與反制系統、防空與反彈道飛彈、AI與C5ISR系統、作戰持續量能裝備，以及臺美共同研發與採購合作項目。相關方案已歷經兩年以上的評估與研究，並獲得美方政府與國會支持。

她指出，未來在法案付委審查後，國防部會持續與立法院各黨團及相關委員會充分溝通說明，期盼朝野能夠在強化國家安全與提升防衛戰力的共同目標下，取得一致支持。

