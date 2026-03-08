為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    爭取民進黨新北議員提名 陳培瑜3度陪吳奕萱市場拜票

    2026/03/08 20:09 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市議員初選參選人吳奕萱（右）表示，上次與立委陳培瑜（左）在宏泰市場受到民眾熱情回應，今天2人再到南新莊的四維市場拜票。（吳奕萱提供）

    民進黨新北市議員初選參選人吳奕萱（右）表示，上次與立委陳培瑜（左）在宏泰市場受到民眾熱情回應，今天2人再到南新莊的四維市場拜票。（吳奕萱提供）

    民進黨新北市議員初選民調執行時程在3月23日至29日，民進黨立委陳培瑜今天第三度陪同初選參選人吳奕萱前往新莊四維市場掃街拜票，喊出「信任陳培瑜，支持吳奕萱」，讓新莊持續升級、向前發展。

    前行政院長蘇貞昌近期為吳奕萱錄製電視宣傳廣告，多位民進黨立院黨團幹部也接連站台力挺，包括黨團幹事長吳思瑤、前黨團幹事長吳秉叡、副書記長張雅琳、林月琴等人。吳奕萱表示，前一次與陳培瑜在北新莊最大的宏泰市場，受到民眾熱情回應與邀請，因此今天2人再到南新莊最大的四維市場拜票，受訪途中甚至還被熱情民眾高喊「加油」打斷。

    陳培瑜指出，每次來到新莊，都能感受到當地民眾對於守護台灣、捍衛民主的重要議題非常重視，而吳奕萱在立法院黨團長期協助問政、法案與政策工作，具備完整的國會經驗與政策能力，「一當選就能立刻上工，沒有空白期」，能為新莊爭取更多建設與資源，希望民眾唯一支持吳奕萱。

    民進黨新北市議員初選民調執行時程在3月23日至29日，第三選區（新莊）包含現任議員林秉宥、翁震州，初選參選人包含陳岱吟、吳奕萱與翁昭仁，有5人競爭，預計提名4席。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播