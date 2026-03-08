為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台捷友好不只是口號！捷克隊昔日「披台灣國旗」超暖畫面再瘋傳

    2026/03/08 20:23 即時新聞／綜合報導
    有網友分享2024年12強交流賽的舊照，回憶起台灣與捷克兩國球員互披國旗上場的溫馨互動。（擷取自Threads@song_e_z）

    有網友分享2024年12強交流賽的舊照，回憶起台灣與捷克兩國球員互披國旗上場的溫馨互動。（擷取自Threads@song_e_z）

    2026年世界棒球經典賽（WBC）登場，近日有網友分享2024年12強交流賽的舊照，回憶起台灣與捷克兩國球員互披國旗上場的感人瞬間，再度激發無數台灣網友的感謝之情。

    2026年世界棒球經典賽（WBC）戰火正熱，台灣隊在6日經歷對陣日本隊0：13的慘烈失利後，迅速調整狀態，於7日對戰捷克隊時火力全開，最終以14：0在第7局提前結束比賽，成功振奮全台士氣。然而，比起球賽比分，更令球迷津津樂道的是捷克隊始終如一的運動家精神與友台立場。

    有網友今（8）日也於Threads上發布貼文，回憶起2024年時12強棒球賽台灣隊與捷克隊的交流賽，當時，在賽前雙方隊員列隊時，捷克球員赫魯普（Marek Chlup）身披台灣國旗上場，台灣隊長陳傑憲則也身披捷克國旗，原PO也於文中描述形容，「你們不能拿國旗，我們幫你！！」。

    溫馨的互動也讓許多網友留言表示，「捷克有什麼外銷到台灣的產品，求推薦，暫時無法去當地消費，還不買爆。」、「台日友好0：13，台捷友好14：0，果然大家都是好朋友」、「捷克一直都很挺台灣，是我們在國際中很重要的夥伴！謝謝捷克」、「謝謝捷克，今年歹勢，友誼長存TW&CZ，捷克好美，便利且友善，非常推薦國人前往旅遊」、「捷克很利害了，他們都是業餘的選手，值得尊敬，歡迎來臺灣玩交流……」、「感動：別的國家拿我們的國旗，難過：自己的國家不能拿自己的國旗」。

    在 Threads 查看

