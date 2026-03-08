為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    卓榮泰飛東京看球 林俊憲：藍白因「1事」氣得上竄下跳

    2026/03/08 19:40 即時新聞／綜合報導
    行政院長卓榮泰今赴北車為台灣隊加油。（記者林正堃攝）

    行政院長卓榮泰今赴北車為台灣隊加油。（記者林正堃攝）

    行政院長卓榮泰昨（7日）飛至東京巨蛋觀看WBC台捷大戰，遭在野質疑是公器私用，卓榮泰今受訪表示，昨天是休假日、自費而且是私人的活動，在日本與國人一起為Team Taiwan加油是唯一安排。對此，民進黨立委林俊憲表示，藍白之所以上竄下跳，是因為想讓大家忽略54年來首度有我國現任閣揆赴日。

    林俊憲在臉書發文表示，在台灣的政府體制中，我們很容易忽略，閣揆代表的是「最高行政首長」。再回想過去的外交場合，無論是友邦來台或是我國代表出訪，面對非邦交國，大多數時候，最高層級都是國會議員，很少有行政體系的高層首腦。

    他解釋，因為行政首腦代表「官方」，涉及到國家級的正式外交政策和立場；而國會議員是「民意代表」，可以在官方立場和民間交流之間創造模糊空間，降低中國打壓的力度。這樣就能理解台灣的「最高行政首長」出國有多不簡單，即使非官方交流，也是極具意義的一大步。

    林俊憲說，雖然台日官方都不便過多評論，但根據長年深耕台日交流、與日本政界人士友好的郭國文委員轉述，這次卓院長赴日，是謝長廷前大使和日本自民黨高層居中協調而成行，所以當然不是一次簡單的「加油行程」而已。

    他認為，外交就像球賽，一球又一球的判斷篩選、一次又一次的上壘得分，最終才能贏得比賽。現在台灣已經推進到三壘了，那些不希望台灣得分的人，自然會想盡辦法模糊焦點，大酸，「畢竟他們是支持另一隊的」。

