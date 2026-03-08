婦女節發揮Girl Power！林珍羽談從政韌性：女性視角能扭轉不公

林珍羽（前中）曾替中華電信性騷案性騷受害者發聲。（林珍羽提供）

今日適逢國際婦女節，台北市議員林珍羽針對女性從政與性騷議題有感而發。她坦言，女性在餐會等場合難免遇到過於熱情的支持者，甚至面臨「騷擾」威脅，但她強調這正是展現女性韌性的時刻。林珍羽透露，當感覺到「鹹豬手」準備出動時，她會主動將動作改為握手，以敏銳的觀察力化解危機，既不讓場面尷尬，也成功保護自己。

林珍羽指出，許多女性在面對不公或騷擾時，往往因為太過善解人意而選擇「息事寧人」，最終卻委屈了自己。她認為，身為握有公權力的民意代表，如果連自己都沒辦法應對，更遑論幫助大眾。因此，她主張面對騷擾應大聲喝止，並積極從制度面爭取改變。

在政策層面，林珍羽特別提到，目前台北市的性平案件教育課程多僅需透過網路參與，她認為這容易讓人隨意應付。對此，她要求勞動局應針對相關案件，要求行為人必須親自前往市府參與「實體」性平課程，加強教育效果。

林珍羽也替中華電信性騷案性騷受害者發聲，雖行為人已被依法起訴，但中華電信工會去年10月仍至市府陳情，質疑公司內部調查「球員兼裁判」，不僅程序出現瑕疵，更以拖延手段包庇行為人。

「女性可以很堅強，也可以很柔軟。」林珍羽形容女性從政具有「外柔內剛」的優勢，雖然社會給予女性陰柔、溫柔的框架，但女性的變化是無窮無盡的。她強調，女性政治人物擁有男性從政者看不見的視角，應發揮「Girl Power」，透過自身的韌性去扭轉歧視與不公，為女性權益持續發聲。

