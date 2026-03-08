為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    婦女節發揮Girl Power！林珍羽談從政韌性：女性視角能扭轉不公

    2026/03/08 18:45 記者蔡愷恆／台北報導
    林珍羽（前中）曾替中華電信性騷案性騷受害者發聲。（林珍羽提供）

    林珍羽（前中）曾替中華電信性騷案性騷受害者發聲。（林珍羽提供）

    今日適逢國際婦女節，台北市議員林珍羽針對女性從政與性騷議題有感而發。她坦言，女性在餐會等場合難免遇到過於熱情的支持者，甚至面臨「騷擾」威脅，但她強調這正是展現女性韌性的時刻。林珍羽透露，當感覺到「鹹豬手」準備出動時，她會主動將動作改為握手，以敏銳的觀察力化解危機，既不讓場面尷尬，也成功保護自己。

    林珍羽指出，許多女性在面對不公或騷擾時，往往因為太過善解人意而選擇「息事寧人」，最終卻委屈了自己。她認為，身為握有公權力的民意代表，如果連自己都沒辦法應對，更遑論幫助大眾。因此，她主張面對騷擾應大聲喝止，並積極從制度面爭取改變。

    在政策層面，林珍羽特別提到，目前台北市的性平案件教育課程多僅需透過網路參與，她認為這容易讓人隨意應付。對此，她要求勞動局應針對相關案件，要求行為人必須親自前往市府參與「實體」性平課程，加強教育效果。

    林珍羽也替中華電信性騷案性騷受害者發聲，雖行為人已被依法起訴，但中華電信工會去年10月仍至市府陳情，質疑公司內部調查「球員兼裁判」，不僅程序出現瑕疵，更以拖延手段包庇行為人。

    「女性可以很堅強，也可以很柔軟。」林珍羽形容女性從政具有「外柔內剛」的優勢，雖然社會給予女性陰柔、溫柔的框架，但女性的變化是無窮無盡的。她強調，女性政治人物擁有男性從政者看不見的視角，應發揮「Girl Power」，透過自身的韌性去扭轉歧視與不公，為女性權益持續發聲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播