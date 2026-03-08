藍白挾總預算當政治籌碼！賴瑞隆籲：起義來歸、速審預算

民進黨高雄市參選人、立委賴瑞隆今受訪時表示，總預算是國家年度施政的整體規劃，彼此間環環相扣，應依法付委、逐項審查。（資料照）

藍白拒審中央政府總預算案，上週僅通過先行動支其中38項新興計畫預算、718億元預算；國民黨團更提出縮水版3800億元規模的國防特別條例，同時衝擊我國民生、國防戰力。民進黨高雄市參選人、立委賴瑞隆今受訪時表示，總預算是國家年度施政的整體規劃，彼此間環環相扣，應依法付委、逐項審查，不該把預算當成自助餐，恣意切割作為政治籌碼。

賴瑞隆指出，執政黨的態度一直很清楚，也相信民眾的眼睛是雪亮的。第一，總預算不是零碎工程，而是整體國政運作的基礎；第二，在野黨若有意見，應透過審查討論，而不是直接卡案；第三，呼籲所有關注國家發展的在野黨立委，誠實面對人民需求，把地方建設與民生需求，放在黨團算計之前，起義來歸、速審預算。

賴瑞隆也提及，中央政府總預算被藍白兩黨卡關超過半年，在基層已累積不滿情緒，甚至連過往被視為較親近在野黨的工商團體近期也公開呼籲速審預算；顯見社會大眾無法接受藍白二黨「黨意大於民意」、「挾總預算作為政治籌碼」的作為。

他重申，總預算案遭杯葛將衝擊諸多與人民生活息息相關的政策與建設，軍購案被大幅削弱更將傷害國防能量。台灣當前面臨複雜的國際與區域情勢，強化國防與深化與民主友邦的合作，是多數社會共識。

