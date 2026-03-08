718億新興預算、軍購條例付委 經民連：政院、國防部仍綁手綁腳

經濟民主連合召集人賴中強（中）。（資料照）

立法院6日週五院會在藍白黨團人數優勢下，表決通過38項718億元的新興計畫預算動支案，與此同時，遭在野十度封殺的政院版國防特別條例草案，也在在野黨團自提版本後一同付委審查；然而，民團批評，上述決議看似鬆綁在野黨對政府總預算的杯葛，實質上行政機關仍會因總經費尚未通過而「綁手綁腳」；藍白軍購條例草案看似有進度，也因較政院版金額打3折和不合理的執行期程，也同樣對國軍戰備能力造成嚴重限制。

民團經濟民主連合召集人賴中強指出，對於藍白黨團通過部分新興預算動支案，看似鬆綁杯葛力度，實際上仍無助於行政院推行新政策，礙於實際可動支金額尚未通過，行政機關雖可在前一年度預算金額內編列花費，但為避免動支數超過預算數，仍會造成主管機關「不敢動用經費」的保守結果。

而在新興預算外，賴中強另提及，中央總預算不審也將衝擊國防部日常戰備維持。他指出，國防部許多支出屬於「作業維持費」，如年度演訓、彈藥與燃料採購、後勤維修以及零件更換等既有計畫；儘管立院上週五通過部分新興計畫動支決議，但因總預算尚未通過，國防部無法確定實際可動用的經費規模，使得國軍的例行演訓、戰備整備變得綁手綁腳，也就是說，面對中共持續對我派遣軍機、艦實施軍事行動的現實，無法明確獲賦預算勢必影響我備戰能量。

另一方面，是備受關注的國防部國防特別條例草案，儘管行政院版在立院朝野黨團協商共識下，和國、眾兩在野黨團自提版本一同排入週五院會付委討論，但無論是民眾黨版的4000億元、或是國民黨版「3800億+N」金額，皆備受外界批評，國防部長顧立雄亦針對國民黨版草案規劃，認為是在實質封殺國防特別預算，忽略了民意及以AIT為代表的美方立場。

針對各版本軍購特別預算草案付委審查，賴中強也直言，中國解放軍已設定在明（2027）年目標具備渡海攻台與區域拒止能力，若國軍無法在此前加速補強戰力，台海安全風險將大幅提高；賴形容，這件事好比買車，一台車要幾十萬，而在野黨稱不反對買車，但金額上限只能是價格的三分之一，這其實就等同於不讓買車的意思；當「台灣之盾」、建置無人機等不對稱戰力亦同，若特別預算經費遭大幅壓縮，將形同綁住國軍手腳，使我防衛能力嚴重不足。

