中共誆稱擁有對台主權 陸委會：完全是自欺欺人

中國外長王毅今天聲稱，陸委會嚴正駁斥，並強調中共近年來在國際間發動法律戰，企圖消滅中華民國，完全是自欺欺人。圖為陸委會發言人梁文傑。（資料照，記者陳鈺馥攝）

中國外交部長王毅今日在中國「兩會」外交主題記者會上，再度扭曲「開羅宣言」等二戰歷史文件及聯大第2758號決議，聲稱台灣自古以來就是中國領土，過去、現在和將來都絕無可能成為什麼國家。對此，陸委會嚴正駁斥，並強調中共近年來在國際間發動法律戰，企圖消滅中華民國，完全是自欺欺人。

王毅聲稱，台灣回歸中國是中國人民抗日戰爭勝利成果，也是二戰勝利果實。《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》、聯大第2758號決議等一系列國際法律文件都已將台灣地位牢牢鎖定。任何在國際上製造「兩個中國」「一中一台」的圖謀都注定失敗。

王毅指出，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，是破壞台海和平穩定的禍根亂源。事實一再證明，國際社會反對「台獨」分裂的立場越鮮明，堅持一個中國原則的立場越堅定，台海的和平穩定就越有保障。

王毅宣稱，台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，這一紅線不容逾越或踩踏。我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去。解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋。順之者昌，逆之者亡。

陸委會表示，中共再次錯誤引述二戰歷史文件，虛構台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的謬論，並扭曲聯大第2758號決議，企圖藉宣傳「兩岸一中」、「國際一中」的錯假歷史敘事與片面政治框架，不僅我方無法接受，諸多民主陣營國家也不認同，近年來許多民主國家國會決議指出，聯大第2758號決議未提及台灣、台灣人民，也未處理台灣的政治地位及未確定中國對台灣擁有主權。

陸委會強調，不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國要生存、要發展的堅定決心，也不會改變中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國的一部分，是鐵一般的歷史事實，並在經濟發展與民主深化取得舉世公認的巨大成果；更不會改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實與台海現狀。

陸委會指出，政府依循主流民意推動兩岸政策，堅持台灣的未來要由全體2300萬人自行決定。根據本會長期民調顯示，超過8成台灣民眾主張兩岸「廣義維持現狀」，始終呈現長期穩定趨勢。中共忽視台灣主流民意，無助於兩岸關係良性互動。

陸委會重申，政府願意在對等尊嚴、相互尊重、健康有序、互利互惠的原則下，與對岸進行對話交流，呼籲北京當局認真理解我方釋出善意，與我民選合法政府溝通，務實處理問題，回應國際及兩岸人民的期待，共同維護台海和平穩定現狀。

