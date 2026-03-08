為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    共機擾台架次驟減 學者：「兩會」維穩避免意外

    2026/03/08 21:29 中央社
    淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    共機近日擾台架次驟減，學者林穎佑分析，原因應是與正在舉行的「兩會」有關，中國將重點放在北京維穩，避免不必要的飛行意外影響兩會政治進程；共機台海飛行任務雖減少，但仍持續部署軍艦，對台軍事壓力並未減少。

    根據國防部發布的台海周邊海、空域動態，自2月27日上午6時開始至3月8日上午6時止的期間，中共軍機僅於3月6日上午10時45分至當天下午3時5分以2架次輔戰機襲擾台灣西南空域，其餘時間均未偵獲共機。

    中國年度重要政治議程「兩會」，全國政協第14屆第四次會議和第14屆全國人大四次會議分別於4日、5日於北京開幕，分別預計於11日和12日閉幕。

    淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑指出，觀察共機擾台架次的增減，應該以「月」為單位、而非以「天」為單位；連續數天沒有共機擾台，但只要解放軍對台發動聯合戰備警巡或大型演訓，可能1天就會有多達30架次以上共機，使得當月襲擾的共機架次數跟先前月分相比並無太大差異。

    至於近期共機擾台架次大幅下降，林穎佑認為，應與近期舉行「兩會」有關，中國將重點放在北京維穩，軍機的飛行任務較有風險，為避免不必要的飛行意外影響兩會政治進程，因此減少台海周邊飛行任務；但中共持續在台灣周邊部署軍艦，對台軍事壓力並未減少。

    根據中國財政部5日公布的政府預算草案報告，中國今年軍費預算為人民幣1兆9095.61億元（約新台幣8.8兆元）、較去年增長7%。

    林穎佑指出，中國國防預算持續增長，各式新式裝備投資及建造新航空母艦等計畫仍在持續，中共對台軍事壓力只有增加沒有減少，絕不能以擾台軍機架次的多寡，作為評斷中共對台軍事威脅的依據。

    熱門推播