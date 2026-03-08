為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    大安文山區民進黨熱戰！徐國勇挺陳聖文 劉品妡有阮昭雄陪掃街

    2026/03/08 18:49 記者蔡愷恆／台北報導
    劉品妡角逐民進黨大安文山市議員初選，行政院副秘書長阮昭雄今下午陪同掃街。（記者蔡愷恆攝）

    劉品妡角逐民進黨大安文山市議員初選，行政院副秘書長阮昭雄今下午陪同掃街。（記者蔡愷恆攝）

    民進黨這次有新人角逐大安文山議員初選，競爭激烈，甚至傳出民進黨秘書長徐國勇曾在餐會替王世堅前辦公室主任陳聖文拉票；同樣角逐該選區初選席次的劉品妡今（8日）與行政院副秘書長阮昭雄一起掃街，受訪表示，初選制度需要靠大家共同維護，也說對通過初選「非常有信心！」阮昭雄也說，他在地方深耕12年，加上前北市議員趙怡翔過去4年的努力，必須交給一位懂地方、有能力、且具備國際視野的新人接棒。

    劉品妡表示，非常感謝阮昭雄與趙怡翔過去長期在地方的耕耘，身為青年世代，希望能前進議會，為大安文山居民發聲。她強調，自己已經準備好發揮幕僚工作者的專業，延續2位前輩在地方問政服務的重責大任。

    今日掃街時，沿途許多選民熱情揮手、舉起劉品妡的扇子回應，甚至還有支持者拿出阮昭雄過去的競選旗幟揮舞。

    民進黨台北市議員初選電話民調將於明（9日）登場，民進黨這次在大安文山區預計提名4席，除了現任議員簡舒培、王閔生外，還有上次參選落敗的陳聖文、由藍轉綠的高揚凱、財經專家徐嶔煌以及前趙怡翔辦公室主任劉品妡等人。

