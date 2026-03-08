卡總預算、提「縮水版」軍購條例 蘇巧慧：藉社會力量讓國民黨改變

民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，國民黨不但延宕了中央政府總預算審查，提出來的軍購特別條例還出現嚴重錯誤。（資料照）

藍白拒審中央政府總預算案，上週僅通過先行動支其中38項新興計畫、718億元預算；國民黨團更提出縮水版3800億元規模的國防特別條例，同時衝擊我國民生、國防戰力。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧表示，國民黨不但延宕了中央政府總預算審查，提出來的軍購特別條例還出現嚴重錯誤。

蘇巧慧指出，國民黨只讓佔總預算2%的718億元預算先動支，卻卡住其他超過3兆的國家總預算；至於軍購條例，國民黨所提出版本不但砍掉7成金額，排除掉重要的系統整合，嚴重影響台灣維繫自我防衛能力，更改變台美軍購流程，破壞台美之間的信任和長久以來建立的默契。

蘇巧慧強調，更離譜的是，國民黨的草案版本中更把3項早已被編入公務預算的項目重複編列在特別條例裡面，鬧了天大笑話。

「冀望國民黨內部反省是不切實際的！」她也建議，執政團隊應加強說明拖延總預算審查與諸多軍購項目受阻之嚴重性，以整體社會的力量來督促國民黨改變態度。

