為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    卡總預算、提「縮水版」軍購條例 蘇巧慧：藉社會力量讓國民黨改變

    2026/03/08 18:36 記者林哲遠／台北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，國民黨不但延宕了中央政府總預算審查，提出來的軍購特別條例還出現嚴重錯誤。（資料照）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，國民黨不但延宕了中央政府總預算審查，提出來的軍購特別條例還出現嚴重錯誤。（資料照）

    藍白拒審中央政府總預算案，上週僅通過先行動支其中38項新興計畫、718億元預算；國民黨團更提出縮水版3800億元規模的國防特別條例，同時衝擊我國民生、國防戰力。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧表示，國民黨不但延宕了中央政府總預算審查，提出來的軍購特別條例還出現嚴重錯誤。

    蘇巧慧指出，國民黨只讓佔總預算2%的718億元預算先動支，卻卡住其他超過3兆的國家總預算；至於軍購條例，國民黨所提出版本不但砍掉7成金額，排除掉重要的系統整合，嚴重影響台灣維繫自我防衛能力，更改變台美軍購流程，破壞台美之間的信任和長久以來建立的默契。

    蘇巧慧強調，更離譜的是，國民黨的草案版本中更把3項早已被編入公務預算的項目重複編列在特別條例裡面，鬧了天大笑話。

    「冀望國民黨內部反省是不切實際的！」她也建議，執政團隊應加強說明拖延總預算審查與諸多軍購項目受阻之嚴重性，以整體社會的力量來督促國民黨改變態度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播