國防如門鎖、總預算像油料！陳瑩籲在野讓總預算付委

藍白拒審中央政府總預算案，上週僅通過先行動支其中38項新興計畫預算、718億元預算；國民黨團更提出縮水版3800億元規模的國防特別條例，同時衝擊我國民生、國防戰力。民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩今受訪時表示，沒有足夠的國防，就像沒有鎖的家門，再好的生活也難以安心；而總預算就像政府運作的油料，油加不進去，車子就沒辦法動，各項發展都被迫停下來。

陳瑩指出，現在已經三月，今年度中央政府總預算仍然卡關，影響的不只是行政運作，更牽動民生建設與國家安全，立法院應儘速回到制度軌道，展開完整審查。

陳瑩續指，藍白黨團通過的38項新興計畫，多數都與民生息息相關，包括少子化生育補助、TPASS通勤政策等，都是社會高度關注、地方也迫切需要的政策。這些計畫固然回應部分民意及民生需求，但總預算仍然被卡關，等同只處理局部問題，仍無法讓整體施政正常推動。

她呼籲，在野黨應以國家安全與民生需求為念，儘速讓軍購相關預算與總預算進入正常審議程序，讓總預算付委審查，避免影響國家建設與政策推動。

