竹市婦女節活動 高虹安宣布3項友善婦女育兒新措施

竹市婦女節活動中，市長高虹安宣布3項友善婦女育兒新措施。（市府提供）

新竹市府今於228紀念公園舉辦「綻放她力量－共創性平未來」婦女節慶祝活動，結合姊妹市集、舞台表演、療癒體驗及首度推出的「女路」走讀行程，市長高虹安宣布「定點臨托線上預約」、「到宅坐月子服務2.0 part2」及「托育服務獎勵金」等3項婦女育兒新措施，現場氣氛溫馨熱絡，展現竹市多元且充滿韌性的城市女力。

高虹安表示，全市婦女及育兒家庭3項新措施包括「定點臨托線上預約」，將定點臨托預約方式電子化，即日起民眾即可透過新竹通APP預約。「到宅坐月子服務2.0 part2」，加碼補助居住新竹市的產婦，凡透過市府媒合平台申請者，每戶最高可享40小時免費到宅坐月子服務。

「托育服務獎勵金」部分，加入準公共化之托嬰中心及其所屬托育人員或居家托育人員，凡收托身心障礙或發展遲緩幼兒，每月發給1500元獎勵金，鼓勵收托更需要照顧的幼兒，並讓育有發展遲緩或身心障礙幼兒的媽媽，能更容易找到合適的托育人員。

此外，市府也將努力讓「好孕專車」結合新竹通，採電子化方式支付車資，讓婦女搭乘好孕專車更便利，全力打造友善的托育環境。

社會處指出，今年婦女節活動也安排動靜態活動滿足女性朋友的不同喜好。除觀賞舞台表演與逛逛姊妹市集外，首度推出的「女路」走讀行程、美甲、修眉、耳穴按摩體驗與永生花DIY活動，還有「女路」走讀透過性別視角，帶領民眾透過走讀的方式認識在地女性的生命故事與城市記憶，讓參與者以嶄新角度重新認識竹市。

