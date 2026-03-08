228紀念追思活動 童子瑋再提基隆設立「城市⼈權紀念館」

基隆市議長童子瑋（前排左）今天（8日）參加228紀念追思活動，偕同民進黨基隆市議員鄭文婷獻花表達追思。（記者俞肇福攝）

基隆市政府今天（8日）下午2時28分，於基隆市海洋廣場舉行「二二八事件79週年和平紀念追思活動」，以莊重肅穆的儀式，緬懷二二八事件受難者，並向家屬致上最深切的關懷與敬意。與會民眾在基隆市長謝國樑帶領下共同默哀1分鐘，並於追思樂曲中將百合花拋入海中，表達對先人的追思與對和平的珍惜。民進黨籍基隆市議長童子瑋說，未來他將推動基隆設立「城市⼈權紀念館」，打造具有「基隆特⾊」的歷史與⼈權教育，讓轉型正義的討論不只停留在2⽉28⽇，⽽成為持續反省威權歷史的公共實踐。

基隆市政府於今天下午2點28分在基隆海洋廣場舉行228紀念追思活動，包括基隆市長謝國樑、基隆市議長童子瑋、二二八受難者家屬、國史館館長陳儀深、基隆市議會多位議員與基隆市政府官員等到場參與追思活動。

謝國樑致詞時說，大家懷著沉痛且肅穆的心情，共同紀念228事件79週年。他要向所有的受難者，致以深切的追思，並向受難者家屬，表達最誠摯的慰問。基隆在228事件中，承載了難以抹滅的記憶。79年前的今天，是軍隊抵達基隆港，開始肅清的歷史時刻。大家在此齊聚，不僅是為了緬懷過去、撫平傷痛，更是為了以負責且謙卑的態度面對歷史，期待透過汲取歷史經驗，讓社會持續邁向理性對話、相互尊重的方向前進。

童子瑋致詞時說，1947年3⽉8⽇，中華⺠國軍隊登陸基隆港，槍聲劃破基隆港都上空，無數的市⺠在驚恐與⾎泊中倒下，「308⼤屠殺」是228事件中最慘烈的⼀⾴，也是這座城市無法抹去的記憶。但長久以來，對於228與308⼤屠殺的加害結構，仍缺乏徹底的反省與⾯對。

他表示，紀念這段歷史，從228到308，大家要謹記這段過去，讓下⼀代可以避免悲劇。童子瑋再次承諾，基隆必須設立「城市⼈權紀念館」，基隆要塞司令部也可以轉化為展⽰與教育場域。此外，他主張將228與⽩⾊恐怖歷史系統性納入在地教育，讓轉型正義的討論不只停留在2⽉28⽇，⽽成為持續反省威權歷史的公共實踐。

基隆市228紀念追思活動最後在基隆社大合唱團追思歌曲中，由參與追思紀念活動的眾人手持鮮花，拋向基隆港中，遙祭哀思。

隆市議長童子瑋（前排左）今天（8日）參加228紀念追思活動，他將鮮花拋入基隆港中表達追思。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆市議員張之豪、張顥瀚參加228追思活動，兩人手持鮮花準備拋入基隆港中，表達追思。（記者俞肇福攝）

基隆市長謝國樑今天（8日）參加228紀念追思活動時指出，期待透過汲取歷史經驗，讓社會持續邁向理性對話、相互尊重的方向前進。（記者俞肇福攝）

