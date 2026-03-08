為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍營南投13鄉鎮市長提名到位 綠營：整合中將陸續公布

    2026/03/08 17:42 記者劉濱銓／南投報導
    針對南投縣13鄉鎮市長選舉，即便藍營已提早整合完畢，民進黨南投縣黨部仍強調「不會缺席」。（記者劉濱銓攝）

    針對南投縣13鄉鎮市長選舉，即便藍營已提早整合完畢，民進黨南投縣黨部仍強調「不會缺席」。（記者劉濱銓攝）

    南投縣年底13鄉鎮市長選舉，國民黨完成提名，9日將邀各參選人集結亮相，反觀民進黨上月底登記截止，僅名間、鹿谷鄉完成登記，其餘11地沒人選，引發藍營「躺著選」疑慮，民進黨南投縣黨部回應，對於鄉鎮市長選舉不會缺席，除已提名人選，也會禮讓親綠友軍、徵召新人，並按照黨部的節奏公布人選，一步步拉高選情氣勢。

    民進黨南投縣黨部說，相較國民黨完成鄉鎮市長整合提名，綠營步調確實稍晚，但許多鄉鎮市長的人選都在徵詢中，在既有名間鄉長陳翰立爭取連任、前縣議員康誌合參選鹿谷鄉長之外，其餘4大市鎮南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮長，也都有人選在整合。

    至於深藍的信義、仁愛鄉也都會有人選，民進黨會依照自己的節奏，確定人選就會陸續公布，藉此一步步拉高選情，不會讓藍營躺著選。

    據了解，民進黨在魚池鄉由黨籍鄉長劉啟帆2任屆滿後，其胞弟、現任魚池鄉農會常務監事劉啟行，有機會接棒延續執政，集集鎮可能由前鎮長陳紀衡回鍋參選，水里鄉、國姓鄉、中寮鄉則分別禮讓現任鄉長葉銘豐競選連任，以及前鄉長丘埔生、張永輝回鍋參選。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播