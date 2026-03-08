藍營南投13鄉鎮市長提名到位 綠營：整合中將陸續公布

針對南投縣13鄉鎮市長選舉，即便藍營已提早整合完畢，民進黨南投縣黨部仍強調「不會缺席」。（記者劉濱銓攝）

南投縣年底13鄉鎮市長選舉，國民黨完成提名，9日將邀各參選人集結亮相，反觀民進黨上月底登記截止，僅名間、鹿谷鄉完成登記，其餘11地沒人選，引發藍營「躺著選」疑慮，民進黨南投縣黨部回應，對於鄉鎮市長選舉不會缺席，除已提名人選，也會禮讓親綠友軍、徵召新人，並按照黨部的節奏公布人選，一步步拉高選情氣勢。

民進黨南投縣黨部說，相較國民黨完成鄉鎮市長整合提名，綠營步調確實稍晚，但許多鄉鎮市長的人選都在徵詢中，在既有名間鄉長陳翰立爭取連任、前縣議員康誌合參選鹿谷鄉長之外，其餘4大市鎮南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮長，也都有人選在整合。

至於深藍的信義、仁愛鄉也都會有人選，民進黨會依照自己的節奏，確定人選就會陸續公布，藉此一步步拉高選情，不會讓藍營躺著選。

據了解，民進黨在魚池鄉由黨籍鄉長劉啟帆2任屆滿後，其胞弟、現任魚池鄉農會常務監事劉啟行，有機會接棒延續執政，集集鎮可能由前鎮長陳紀衡回鍋參選，水里鄉、國姓鄉、中寮鄉則分別禮讓現任鄉長葉銘豐競選連任，以及前鄉長丘埔生、張永輝回鍋參選。

