    首頁 > 政治

    挑戰湖西鄉長？澎湖議員許育愷：現階段以服務民眾優先

    2026/03/08 17:48 記者劉禹慶／澎湖報導
    許育愷議員表態，現在最重要是選民服務。（記者劉禹慶攝）

    許育愷議員表態，現在最重要是選民服務。（記者劉禹慶攝）

    外界傳言許育愷議員可能轉換跑道，挑戰湖西鄉長寶座。許育愷本尊今（8）日出面表態，今年湖西鄉鄉長選情，自陳振中鄉長決定參選縣長後，即出現撲朔迷離的狀況。最近許育愷收到許多關心湖西鄉鄉政發展的朋友、鄉親們鼓勵、勸進育愷應該更上一層樓，造福更多鄉親。

    許育愷表示，現在盡最大的能力為鄉親服務，是育愷從政以來心心念念，也是最在意的事，許育愷始終秉持全心全力，將鄉親託付的事情做到最好的信念，堅定前行。許育愷認為，只要認真把事情做好，不辜負鄉親的信任，獲得大家肯定，才是最重要的。

    至於是在何種職位，目前許育愷還沒有太多的想法，認真把服務工作做好，才是第一。謝謝大家的關心鼓勵，肯定與支持，大家的聲音許育愷也都聽到了。還是依舊堅持民之所欲、長在我心，民眾關心的大小事務，就是許育愷的事，一切都以民眾福祉為依歸。

    未來，為了湖西鄉的永續發展、鄉親福利的爭取與實現，不管在何種職位上，許育愷絕對以初衷之願，堅定，快樂跟鄉親走在一起。也希望鄉親朋友們，繼續給予許育愷鞭策與指教。目前尚無任何想法，只是單純先把服務工作做好，持續為鄉親服務，最快5月份會告知支持者，下一步要選舉何種職位？再請各界親朋好友踴躍支持。

    熱門推播