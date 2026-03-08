為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    新司長上任不滿1年 外交部國傳司停刊外文刊物、裁撤編譯科惹議

    2026/03/08 17:40 記者劉詠韻／台北報導
    知情人士透露，此次裁撤來得相當突然，受影響的25名員工多為在職逾5年的資深外籍編譯，其中不乏服務超過20年的專業人士，不少人早已在台成家立業，甚至背負房貸與子女學費。（資料照）

    外交部國際傳播司驚傳大幅裁撤。本報接獲內部爆料指出，國傳司5日下午突然宣布，將全面停止發行對外宣傳刊物《Taiwan Review》與《Taiwan Today》，並同步裁撤整個編譯科室，25名員工面臨資遣。

    知情人士透露，此次裁撤來得相當突然，受影響的25名員工多為在職逾5年的資深外籍編譯，其中不乏服務超過20年的專業人士，不少人早已在台成家立業，甚至背負房貸與子女學費。消息宣布後現場氣氛低迷，有員工情緒激動，當場落淚。

    針對此次整個科室遭到撤編，內部也傳出質疑聲音。有員工表示，新任司長上任不到1年即決定撤掉整個編譯科，且事前未見相關業務問題或預警，決策過程引發內部議論。由於受影響員工多任職多年，也有人關注相關資遣是否符合「勞動基準法」關於業務性質變更等規定。

    《Taiwan Review》與《Taiwan Today》均為外交部長期發行的對外宣傳刊物，主要以多語言向國際社會介紹台灣政治、經濟、文化與觀光發展。Taiwan Review為英、西文雙月刊，以專題與政策分析為主；Taiwan Today則為9語版電子報，主打即時新聞與多語服務，兩者長年構成台灣對外宣傳的重要媒體管道。

    據了解，受影響員工最後工作日預計為今年6月底，7月起將正式離開。

    外宣媒體大裁撤！外交部Taiwan Review停刊、25編譯資遣 光華雜誌數位化

