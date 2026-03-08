外宣媒體大裁撤！外交部Taiwan Review停刊、25編譯資遣 光華雜誌數位化

外交部長林佳龍2月初出席第34屆台北國際書展，為「台灣光華雜誌見證蛻變，分享世界的光華」開幕典禮致詞。（記者田裕華攝）

外交部國際傳播司發行媒體驚傳大幅裁撤。本報接獲內部爆料指出，國傳司5日下午突然宣布，將全面停止發行對外宣傳刊物「Taiwan Review」，並同步裁撤整個編譯科室，25名員工面臨資遣。外交部今（8）日證實指出，「Taiwan Review」將於完成今年3/4月刊期後永久停刊，「台灣光華雜誌」（Taiwan Panorama）也將逐漸轉型為全數位化刊物。

外交部表示，基於國際傳播環境快速變化、科技發展日新月異，以及整體外交政策與資源配置的綜合考量，外交部已就相關國際文宣業務進行調整與優化，以期在有限資源下發揮更大的國際傳播效益。

外交部說明，在具體措施方面，「Taiwan Review」將於完成今年3/4月刊期後永久停刊；Taiwan Today網站將持續運作至今年12月31日止，之後將正式下架。

至於「台灣光華雜誌」（Taiwan Panorama），紙本將發行至今年12月號為止，未來將轉型為全數位化刊物持續推出。

