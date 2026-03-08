「長得漂亮會做事？」「不婚不生致少子化」 許淑華婦女節談參政20年甘苦

台北市議員許淑華外型亮麗、問政犀利。（資料照）

今天是3月8日婦女節，持續為女性權益發聲！台北市議員許淑華從2006年當選至今，已過20個年頭，談到從政以來的辛酸，她提及，出入政壇時曾被質疑「長這麼漂亮會做事嗎？」但其長年透過專業問政與選民服務，逐步讓選民看到她的努力，進而認同並支持，然過程中仍不免遇到歧視、謾罵和騷擾，甚至以她未婚為由，怪罪是少子化的源頭之一，「就是因為你們都不結婚生子，生育率才會這麼低」。

許淑華表示，踏入政壇初始，外貌時常會被拿來作文章，質疑「長這麼漂亮會做事嗎？女生不是都當花瓶嗎？」但她持續專業問政證明，久而久之大家都知道「你是會做事的人」，但也非就此一帆風順，還是會遇到民眾謾罵民進黨是破壞兩岸和諧、國家安寧的罪魁禍首，「民進黨會賣台」、「支持民進黨就是挺台獨、會有戰爭」。

她指出，此時，她會向謾罵者說，民進黨做不好的地方，虛心接受指教，盡量避免正面衝突，如果民眾批評是帶有一絲期待，希望執政黨可以做得更好，會願意花時間好好解釋，也會舉例說明做得好的部分，例如全民健保、育兒津貼與長照補助等政策；若是不理性的情緒或刻意攻擊，另當別論。

除此之外，跑行程與民握手會遇到對方摳手心、摟腰、搭肩、摸手等，許淑華提到，部分民眾會以合影、酒醉為由試圖近身，毛手毛腳，助理見狀不對，就會隨即上前巧妙拉開雙方的距離，卻不會讓對方覺得尷尬，也不至於因為隱忍而自覺委屈。

也有人趁募款餐會逼迫喝酒，「民代就是要喝酒跟人盤撋（交際應酬），不然要幹嘛？」甚至還有女性也要她喝酒，不然會被視作不給面子。許淑華說，她會跟對方委婉表示，自己酒類過敏所以不喝，但可能還是會被情勒，「你喝，我就會支持你」，但她仍會堅定拒絕並強調「我當議員是在為民服務，不是來喝酒的。」以此勸退。

另有熱情鄉親關心她的終身大事，例如「啊怎麼不趕快結婚」、「就是因你們這種都不結婚，台灣生育率才會這麼低」，許淑華回覆，「我把時間都奉獻給國家、為百姓做事，為何不行？」最讓她挫折的，則是替地方爭取建設時，不同政黨支持者因其民進黨員的身分，不願給予正面評價，不禁感慨「好像再怎麼努力，對方都不會去接受。」

她提到，所幸目前在地方跑行程，情況都還好，比較困擾的是網路上的惡意指責跟栽贓造謠，「我覺得這是現在的政治人物要面對的最大考驗。」

