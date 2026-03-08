卓榮泰飛東京挺台灣挨轟「公器私用」 親上火線回應：休假自費

行政院長卓榮泰飛到東京為台灣隊加油，也親切的與球迷擊掌。（擷取自liaojunwei33/threads）

世界棒球經典賽（WBC）正如火如荼進行中，行政院長卓榮泰昨（7日）也親自飛到東京為台灣隊加油，被視為是台灣外交突破，不過也挨轟是「公器私用」，今天早上11點台韓大戰前，卓榮泰也到台北車站為台灣隊加油。對此，卓榮泰強調，「昨天是休假且自費的私人行程」。

卓榮泰在Threads發文表示，昨天，是休假且自費的私人行程；今天，是週日且公開的國人行程。兩日的結果都一樣，都令人非常感動和興奮，大讚，「台灣很棒」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「Team Taiwan，自己國家的官員去幫自己國家代表隊加油，一點都沒有錯！」、「現任行政院長去日本就是一大突破，只有眼紅的才會亂扯一堆，院長沒有錯，去日本為台灣加油，遠比那群去中國跪拜的藍委好不只一萬倍」、「其實用國家經費飛去替台灣加油我覺得沒差，但拚命在立法院扯台灣後腿當薪水小偷比較讓人不爽」、「自費百萬挺台灣院長太感人了」。

不過也有網友認為，「請公佈收據不跟政府請款」、「請院長拿出自費付款證明嘍」、「請院長拿出佐證資料打臉藍白！」、「希望把付款單據拿出來打臉質疑」。

