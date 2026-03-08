為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    卓榮泰飛東京挺台灣挨轟「公器私用」 親上火線回應：休假自費

    2026/03/08 17:13 即時新聞／綜合報導
    行政院長卓榮泰飛到東京為台灣隊加油，也親切的與球迷擊掌。（擷取自liaojunwei33/threads）

    行政院長卓榮泰飛到東京為台灣隊加油，也親切的與球迷擊掌。（擷取自liaojunwei33/threads）

    世界棒球經典賽（WBC）正如火如荼進行中，行政院長卓榮泰昨（7日）也親自飛到東京為台灣隊加油，被視為是台灣外交突破，不過也挨轟是「公器私用」，今天早上11點台韓大戰前，卓榮泰也到台北車站為台灣隊加油。對此，卓榮泰強調，「昨天是休假且自費的私人行程」。

    卓榮泰在Threads發文表示，昨天，是休假且自費的私人行程；今天，是週日且公開的國人行程。兩日的結果都一樣，都令人非常感動和興奮，大讚，「台灣很棒」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「Team Taiwan，自己國家的官員去幫自己國家代表隊加油，一點都沒有錯！」、「現任行政院長去日本就是一大突破，只有眼紅的才會亂扯一堆，院長沒有錯，去日本為台灣加油，遠比那群去中國跪拜的藍委好不只一萬倍」、「其實用國家經費飛去替台灣加油我覺得沒差，但拚命在立法院扯台灣後腿當薪水小偷比較讓人不爽」、「自費百萬挺台灣院長太感人了」。

    不過也有網友認為，「請公佈收據不跟政府請款」、「請院長拿出自費付款證明嘍」、「請院長拿出佐證資料打臉藍白！」、「希望把付款單據拿出來打臉質疑」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播