    首頁 > 政治

    爭取嘉市「藍白合」出線 張啓楷動作頻頻

    2026/03/08 16:29 記者丁偉杰／嘉義報導
    民眾黨嘉市長參選人張啓楷（左二）昨晚邀請國民黨立委謝龍介（左一）站台造勢。（圖由民眾黨嘉義黨部提供）

    民眾黨嘉市長參選人張啓楷（左二）昨晚邀請國民黨立委謝龍介（左一）站台造勢。（圖由民眾黨嘉義黨部提供）

    民眾黨嘉義市長參選人張啓楷與市議員參選人林昱孜今天共同成立「東區聯合服務處」。張啓楷表示，選擇在國際婦女節成立東區服務據點，是向全市女性致敬，更是要展現「市長與議員一條心」服務決心，將嘉市打造為最具幸福感與最適合女性與下一代發展的宜居城市。

    嘉義市長選戰升溫，國民黨預計11日提名醫師翁壽良代表參選，再與獲民眾黨提名的張啓楷競爭「藍白合」誰能出線。民進黨則是徵召立委王美惠參選嘉義市長。

    為爭取出線，張啓楷近來動作頻頻，昨晚邀請國民黨立委謝龍介在經國新城舉辦的音樂響宴活動同台造勢，謝龍介推薦張啓楷在立院問政出色，積極為地方爭取建設。

    昨晚活動現場大螢幕也播放多位人士推薦影片，包括國民黨立委羅智強、無黨籍立委高金素梅，以及前立委蔡正元等人為張啓楷錄製的加油影片，展現張啓楷跨黨派的人脈。

    今天下午，張啓楷與林昱孜位於民族路的「東區聯合服務處」正式揭牌成立，現場邀請氣球表演、兒童彩繪及手作麻糬等互動體驗，吸引親子參加，現場氣氛熱鬧。

    張啓楷與林昱孜強調，東區聯合服務處的揭牌是「嘉義隊」正式向市民承諾的開始；未來這座鄰近文化公園的聯合據點，將成為蒐集民意、解決民眾疾苦的第一線堡壘。

    張啓楷說，未來他將帶領團隊持續提出更完善的城市藍圖，而林昱孜則會作為東區最強力的發言人，兩人將併肩作戰，守護每一位奮鬥女性的尊嚴，並為嘉市的下一代構築一個充滿笑聲與希望的未來。

    民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（右二）與市議員參選人林昱孜（右三）今天共同成立「東區聯合服務處」。（圖由民眾黨嘉義黨部提供）

    民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（右二）與市議員參選人林昱孜（右三）今天共同成立「東區聯合服務處」。（圖由民眾黨嘉義黨部提供）

    民眾黨嘉義黨昨晚在經國新城舉辦「老歌音樂饗宴」活動。（圖由民眾黨嘉義黨部提供）

    民眾黨嘉義黨昨晚在經國新城舉辦「老歌音樂饗宴」活動。（圖由民眾黨嘉義黨部提供）

