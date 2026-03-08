為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    盧秀燕將訪美 3人要選下屆台中市長回應了

    2026/03/08 16:09 記者黃旭磊／台中報導
    台中市長盧秀燕（左）預計將啟動訪美行程。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕預計週三（11日）啟動訪美行程，據傳將赴美東11天，在紐約、華府、波士頓舉辦3大僑宴發表演說，市府預計明天（9日）週一上午召開「出訪美國行前說明」，有意角逐下屆台中市長的民進黨台中市長參選人何欣純、立法院副院長江啟臣及藍委楊瓊瓔，均表支持肯定，不過，何欣純特別提醒，盧無權代表國民黨談軍購議題，此行是「師出無名、沒有意義」。

    盧秀燕在3月初證實訪問，日期及行程都未公布，據指出，盧秀燕預計週一（9日）上午，在中市府9樓空中花園召開「出訪美國行前說明」會，預計將在11日訪美11天，考量到台中市議會於3月24日開議，盧秀燕會趕在開議前返國。

    盧秀燕預計向美國僑宴發表談話，相關對美軍購、關稅及台灣戰略地位等說明備受注目，何欣純說，她不知道盧市長要訪問美國，談台美關稅、軍購立場是代表誰，有獲得國民黨授權嗎？國民黨主席鄭麗文有同意嗎，此行訪美讓國人困惑立場，「師出無名，其實沒有意義」。

    江啟臣表示，盧市長在國內政壇具有一定地位與份量，這次親自訪美交流，除了能讓美方更加了解國民黨，也能清楚轉達國內的民意，尤其台灣正處在地緣政治風頭浪尖，這絕對是台美關係正向發展，他樂觀其成且全力支持。

    楊瓊瓔說，盧秀燕以「資深政治前輩」責任感，主動為國民黨、為台灣與美國關係搭建更穩固溝通橋梁，全力支持盧訪問美國東岸，並計畫會晤華府高層官員一事。

    熱門推播