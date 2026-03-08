藍白推新興預算淪「政治自助餐」 公督盟：國球凝聚人心、國會摧毀體制

面對藍白立委強推新興預算動支、部分朝野立委缺席院會關鍵表決，公督盟今發布新聞稿痛批「國球凝聚人心、國會摧毀體制」，呼籲立委堅守崗位，重視代議士職責。（圖由公督盟提供）

立法院國民黨、民眾黨日前在院會以席次優勢強行通過38項718億元的新興預算動支案，而前述經費僅占中央總預算2.4%，創下政院首例；與此同時，朝野多位立委為應援中華隊征戰世界棒球經典賽，最終缺席6日院會表決，引發外界議論。民團公督盟今痛批「國球凝聚人心，國會摧毀體制」，呼籲立委回歸職責本分，堅守代議士崗位。

公民監督國會聯盟表示，我國今（2026）年度中央政府總預算案卡關逾180天，至今連最基本的「交付委員會審查」都無法進行，儘管國家總預算遭癱瘓，在野的國、眾2大在野黨仍在前（6）日立法院會上提出「一般提案」，並以人數優勢強行表決通過總預算中少數38項新興計畫（如TPASS通勤月票、生育補助等）718億元經費，要求行政院先行動支。

公督盟強調，國家政策所編列的各項預算實際上是環環相扣，牽一髮動全身，質疑那些被在野黨排除在外的預算，哪筆無關民生與未來國家建設？強調國家總預算本質上具高度完整性，此舉形同將國家預算拆解成「政治自助餐」，不僅嚴重破壞國家財政紀律，更嚴重閹割立法院為全民嚴格把關預算的職責，創下預算審查惡例，是極度危險且不負責任的政治操作！

與此同時，十餘位朝野立委6日院會上竟缺席遠赴東京，應援中華隊征戰世界棒球經典賽（WBC），另有部分立委改跑個人選務行程，遭公督盟批評不知「輕重緩急」，面對近期國際局勢面臨重大改變、國內紛爭未平，呼籲立委在國家發展的十字路口，更應回歸代議士職責，重視其表決權的「無可替代性」，無論席次劣勢與否，都不該因此影響議場工作，透過國內轉播應援，愛國心意一樣不打折扣。

公督盟另指出，立院藍、白黨團惡意「丟包」的經費，還包含了國家疫苗韌性計畫、因應天災的「第二預備金」，體育部新興場館建設，甚至是攸關官兵性命的個裝升級預算等。對此，公督盟喊話在野黨，若真挺運動就不該拿體育發展作政治籌碼，並直言拿少數補助當遮羞布，掩飾97%預算被擱置的事實，是極度不負責任的政治操作，嚴正要求總預算應盡速付委，不容許政客將預算當兒戲，行毀憲亂政之實。

